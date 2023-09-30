實現「數位化」潛力 企業需邁更大一步

在現代科技驅動的世界中，業務數位化（Digitalization of Business）已經成為企業的常態。然而，要真正實現數位化的潛力，企業需要邁出更大的一步，那就是數位業務化（Digitization of Business）。本文將探討業務數位化和數位業務化之間的差異，並提供一些關鍵步驟，以說明企業達到數位業務化的目標。

當大家在談論業務數位化和數位業務化時，很多人以為意思是差不多，其實這兩個詞彙所涵蓋的概念和內容有一些不同之處，所以我們從以下兩個詞彙的定義和分析展開。

業務數位化 強調流程轉換

業務數位化（Digitalization of Business）：業務數位化強調將傳統業務流程轉換為數位形式，使其更具數位化特徵和可操作性。它包括以下方面：

1.流程自動化：將傳統的手動和紙質流程轉化為數位流程，以提高效率和降低錯誤率。

2.資料數位化：將企業內部和外部的資料轉換為數位形式，以便更容易存儲、處理和共用。

3.系統集成：整合不同的業務系統和數位工具，確保數位化流程之間的順暢連接和資料交換。

4.數位通訊和協作：使用數位工具和平台，促進企業內部和外部之間的通訊和協作。

業務數位化的目標是改善業務運作的效率和準確性，減少紙質檔和手動操作，並提供更好的資訊流動和協作機會，企業做到「降本增效」的結果。業務數位化通常是數位轉型的第一步，旨在建立一個基礎的數字基礎設施。然而，要大幅提升公司的業務能力，業務數位化必然成為下一步的計劃案。

數位業務化 優化業務創價值

數位業務化（Digitization of Business）：所謂數位業務化，就是在業務數位化的基礎上更進一步發展的概念，強調利用數位技術和資料分析來優化業務運作並創造價值，包括以下方面：

1.資料驅動的決策：利用資料收集、分析和解讀，從資料中提取洞察，並基於資料做出更明智的決策。

2.個性化客戶體驗：通過資料和技術，了解客戶需求和偏好，提供定制化的產品和服務，提高客戶滿意度和忠誠度。

3.數位創新和業務模型轉型：探索新的商業機會和價值創造方式，開發新的數位產品和服務，創建數位生態系統。

4.效率和生產力優化：透過自動化、流程優化和資料分析等手段，提高業務運作效率和生產力。

數位業務化的目標是通過數位技術和資料分析的運用，實現業務運作的優化、創新和價值提升。它強調將數位技術整合到業務策略中，並在業務運作的各個層面上發揮作用。

從業務數位化到數位業務化的關鍵步驟：要實現從業務數位化到數位業務化的轉型，以下是一些關鍵步驟：

1.數據戰略的制定：制定一個明確的資料戰略，包括資料收集、管理和分析的策略。確定關鍵指標和資料來源，以支援業務決策和價值創新。

2.數位技術的應用：利用先進的數位技術，如人工智能（AI）、大數據分析、物聯網等，優化業務流程和客戶體驗。應用自動化、智慧化工具和平台，提高效率和效能。

3.客戶導向的創新：深入了解客戶需求和偏好，通過資料分析和市場研究，提供個性化的產品和服務。建立良好的客戶關係管理系統，實現持續的客戶參與和忠誠度。

4.數位生態系統的建設：與合作夥伴建立緊密的合作關係，構建數位生態系統。共用資源、資料和技術，實現價值共創和互惠共贏。

5.持續創新和學習：數字業務化是一個不斷演進的過程，企業需要持續創新和學習。關注市場趨勢和技術發展，不斷調整和改進業務模式。

以下的例子，就是從業務數位化到數位業務化的成功例子，在這裏可以簡單介紹。

1.蘋果（Apple）：蘋果是一家全球知名的科技公司，他們在產品設計和顧客體驗方面實現了數位業務化。他們的產品與服務整合緊密，通過數位平台和應用程式提供個性化的使用者體驗。此外，蘋果也利用資料分析和AI技術來改進產品設計和市場行銷策略，提高顧客滿意度和市場佔有率。

2.雅詩蘭黛（Estée Lauder）：雅詩蘭黛是一家全球知名的化粧品公司，他們通過數位業務化改變了消費者的購買體驗。他們的網站和移動應用程式提供個性化的產品推薦、虛擬粧容試用和綫上購物等功能。此外，他們還利用社交媒體和網路影響力者進行市場行銷，提高品牌知名度和銷售業績。

3.索尼（Sony）：索尼是一家跨國科技公司，他們通過數位業務化實現了多個業務部門的轉型。例如，索尼的數位娛樂部門提供了綫上音樂媒體服務Spotify、數位電視服務PlayStation Vue和數位遊戲下載服務PlayStation Store。這些數位化服務使索尼能夠在娛樂行業中保持競爭力。

總結：從業務數位化到數位業務化的轉型，是一個關鍵的戰略舉措，能夠幫助企業實現更高的效率、創新和競爭力。通過制定資料戰略、應用數位技術、客戶導向的創新、建設數位生態系統以及持續創新和學習，企業可以實現數位業務化的目標，並在數位時代中取得成功。

選合適策略 創新思維優化運作

業務數位化（數位化1.0）強調將傳統業務流程轉換為數位形式，提高效率和資料管理能力，而數位業務化（數位化2.0）則更進一步，強調利用數位技術、資料分析和創新思維來優化業務運作、創造價值和迎接數位時代的挑戰。數位業務化更注重資料驅動的決策、個性化客戶體驗、業務模型轉型和效率優化等方面。

盡管如此，我們仍然需要注意的是，這兩個詞彙並非嚴格劃分的概念，而是存在一定的重迭和相互關聯。

業務數位化為數位業務化提供了基礎和先決條件，而數位業務化則是業務數位化的進一步演進和擴展。在實際應用中，組織可以根據自身需求和發展目標，選擇適合的數位化策略，並隨着時間的推移逐步實現業務的數位化和數位業務化。

▲ 索尼（Sony）通過數位業務化實現了多個業務部門的轉型，例如提供了綫上音樂媒體服務Spotify下載服務，使索尼能在娛樂行業中保持競爭力。（路透社資料圖片）