長假和亞運效應下，杭州和總體浙江省的旅遊都被帶動，尤其是以住宿交通而言，杭州最近的數據可說極火爆，酒店、機票、高鐵等同比統計都是數倍的暴增。

旅遊界又綜合出現時內地遊客出行的喜好傾向，主要分為四大類：一是傳統觀光；二是休閒；三是探奇；四是參加活動。傳統觀光過往佔大頭，以跟團客居多，一般上了年紀（現仍流行老人參加的夕陽團），但已近飽和增長不大。休閒遊方面，主要個人家庭自由行，訂酒店的日數會較多，當然也集中在度假性質濃的目的地，如海邊和山上。

探奇類指獨特的旅遊體驗，也可說是主題性質。譬如專門去潛水、運動、美食，最近內地也提倡citywalk式的旅遊，不去大景點，而是鎖定目的地的街區去作深度探索。便宜一點的，當然就成為所謂特種兵式的窮遊。

增長最大及消費力最強，是此前也提及的盛事帶動的參與活動出行，今年最明顯是各地的演唱會音樂節，帶動旅遊極明顯，因為平時有些小城鎮大家都不會去，但若有演唱會或偶像活動，就會成為小熱門目的地。

值得一提是，小紅書已改變了年輕人的出遊方式，也是好多人的新旅遊聖經。根據小紅書的攻略，旅客會在最有效的時間及規劃內，遊覽旅遊點。由於攻略極詳盡，譬如說去某條街的話，訂的最平是附近哪酒店、應從哪個地鐵站出來、由哪店開始掃、逛到一半應到哪家咖啡店有平飲料等等，都一一詳列，所以行動的效率非常高。如果是需過境出入關，亦會有具體指導各種填報手續等細節。傳播力不小，是故一些小紅書網紅的帖子，對一個地方的旅遊形象會產生影響。問題是的確有為了博流量，就會有些偏頗及不擇手段。