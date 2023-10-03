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謀而後動

副刊版 2023/10/03

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「不用對所有事都馬上反應」——這是對我一生受用的智慧。有些人情緒極度敏感，甚麼人、甚麼事都能令他們的神經波動，然後又控制不住自己，致令情緒受困，甚至非要對人對事作出甚麼反應不可。這樣做人，首先就很累，日日情緒又上又落、皮質醇過高，非常無謂，是自己搵自己笨。

另外，下下都給人看到少少事就緊張、躁動、敏感，是小事化大的神經質患者，係人見到都退避三舍。又，年輕時覺得鑼咁大嘅事，應隨着一個人之閱歷而變得輕如沙塵，例如，年輕時或許在意某人的一句說話，但人長大了，發現其實那句話動不了你一條毛，又何須耿耿於懷？

又或調轉去想：那麼大個人還因一個人一件事而食不安、寢不眠，那是這幾十年還未把自己的世界拉得更廣更闊之故。凡事相對，一件事放在一杯水裏，那件事很大，同樣一件事，放在大海裏，它連水珠也不是。我們的世界，應隨着歲月的歷練而逐漸變大，活了幾十年，世界還只是當初那一杯水，那就是個人問題。

人的視野大了，心自然定，一個人能培養出不用對所有事都馬上反應，是一種修為。不見得我們一生出來都能做到「泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬」，但練好自己的心，絕對是後天能夠做到的。心即是思維，每當我們的思維禁不住都對人或事有反應時，問自己：這是甚麼情緒？有必要有這一種反應嗎？有必要向人展現這樣的情緒、這樣的反應嗎？這樣一問，我們會發現，有很多反應其實沒必要的。人在有情緒的時候做出的反應，往往不是最佳的回應。火滾時寫的電郵或WhatsApp，待它一兩天才發出，可能在平心靜氣時再看，或會慶幸自己未曾寄出。

又，有時不做反應就是最好的反應，尤其是當有人見到你紮紮跳會高興不已的時候。不要下下露底那麼笨，沒有反應、沒有情緒，nothing fazes you（沒有事能使你驚惶失措），失措的便是對方。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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