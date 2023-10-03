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重建經濟工作組 中美關係撥雲見日？

評論 2023/10/03

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中美關係近期吹來暖風，美國高官的頻繁訪華、雙方高級別官員頻密互動，還有已經中斷了5年之久的中美經濟對話機制在上月底以新的工作組形式復活，令全球期待經歷幾年「亂紀元」的中美關係是否會迎來一段「恒紀元」時間？

中美經濟工作組 功用多大存疑

中國經濟正在扭轉預期穩定經濟的關鍵時刻，「十一」國慶長假前的政策密集發布期內，對市場產生明顯提振的，一是一綫城市房地產政策的調整，第二個就是宣布成立中美經濟領域工作組。這兩則消息正是分別直抵當下中國經濟內外循環的兩個最關鍵痛點。

中美經濟工作組的設立既在意料之外，也在情理之中。因自2018年美國前總統特朗普（Donald Trump）放棄了中美定期會晤的戰略經濟對話之後，中美經濟脫離對話進入全面對抗的幾年。在這幾年間，全球經濟格局和國際分工都發生了重大轉變，雙方重新回到談判桌，坐下來，談起來，實屬不易。

而說在情理之中，是今年下半年以來中美之間高層官員頻頻互動，雙方在經過年初的「氣球事件」風波之後都重新釋放出了善意。去年11月「習拜會」在印尼巴峇島就曾達成共識，要保持戰略溝通，開展經常性的磋商，誰知因一枚小氣球拖慢了節奏，如今年底再有機會進行新一輪「習拜會」，自然要加快完成上一次會晤達成的成果，才能有進一步上台階的基礎。

當然，中美關係走到如今，自然已不能抱有重修舊好的幻想。這個工作組有多大程度的實際功用，中美關係能修復到甚麼程度，依然要打足問號。

各自需求出發 關注話題不一

首先，中美雙方互致善意最大的動力是出自雙方國內政治經濟現狀的需求。美國明年要進行總統大選，拜登（Joe Biden）政府已經進入競選準備階段，但美國目前國內通脹再次超過預期，加息預期也延遲到了明年年中甚至年底，對於拜登來說，增加中國商品的進口來熨平通脹是更切實的需求。

而對於正有通縮之憂的中國來說，也正急於穩定外資，以暢通外貿循環，再進一步提振內需，來讓經濟重新回到循環正軌。這是將雙方推回談判桌的主要原因。不過，這同樣也是經濟工作組的脆弱性所在，如果拜登連任，這個機制能夠得以延續，如果連任失敗，這個工作組未來很大可能成為被共和黨政府推翻的道具。

其次，雖然此次工作組規格不低，雙方牽頭人都是副部長級別官員，但相較過去的中美戰略經濟對話是由副總理、國務委員級別官員來領銜，還是有較大的局限性。從對話內容來看，也僅限於經濟層面，較過去的經濟、安全、軍事、網絡等方面的全面對話不可同日而語。這就意味着雙方從自身需求出發，關注的話題可能並不一定一致，如美國財長耶倫（Janet Yellen）7月訪華時就曾表示，希望雙方探討發展中國家債務重組、監管和穩定性等課題。而對中國來說，關注點顯然更加聚焦在貿易壁壘、關稅、出口管制等問題。

縱難改善 須建理性溝通機制

放在這樣的背景下，中美新成立的經濟工作組，更多是在具體細節議題上進行磋商和管控分歧的機制，功效和持續性都還有較大的不確定性。中美關係已經進入到不可逆的大國博弈進程，本就是從打到談、再從談到打的常態，雖然工作小組的成立不至對中美關係起到本質改善，但無論如何，在這場漫長的拉力賽裏，一個暢通、理性的溝通機制也應該是必需品。

中美關係近期吹來暖風，繼國家副主席韓正（右）會見美國國務卿布林肯（左）後，不久雙方宣布成立中美經濟領域工作組，將中斷5年之久的中美經濟對話機制以新的工作組形式復活。（新華社資料圖片）

撰文 : 潘攀

欄名 : 中外廣角鏡

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