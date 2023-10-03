中國經濟料先苦後甜 美國先甜後苦

在筆者看來，中國經濟未來趕上和超越美國，並非盲目的自我吹噓，而是有一定的必然性，可以用一個極簡單的數學模型來描述這個觀點。如果有一個不限時間和距離的長跑比賽，那麼在數學上可以證明，不管比賽開始時任意選手落後多少，處於多不利的位置，理論上只要距離和時間足夠長，一定是速度較快的那位元選手獲勝。因為根據速度乘以時間等於距離的公式，在同樣時間裏，速度的優勢最後一定會表現為距離的優勢。

與美國相比，無疑中國就是那位元速度較快的選手，只要中國可以長期保持相對於美國的增長速度優勢，那麼根據數學公式，中國最後一定會趕上和超過美國，這不是任何人的空想或白日夢，而是數學計算的結論。

美千方百計 向華增長齒輪撒沙

自上世紀80年代中國改革開放以來，中國經濟持續高速增長，近年來雖然隨着規模愈來愈大，經濟增速有所回落，但仍然大幅高於美國，中國的經濟規模也從1980年不足美國規模的7%，到2022年約為美國規模的70%，充分證明長期的速度優勢最後必將轉化為規模優勢。

因此，從數學的角度，美國要想永遠不被中國超過，就一定要想辦法消減中國的速度優勢，只要中國的經濟增速掉到與美國相若，甚至低於美國的程度並長期保持，那麼美國的霸主地位就可以高枕無憂了。

最近美國著名的保守派智庫、一直對中國科技創新政策持批評態度的資訊技術與創新基金會（ITIF），發表了一篇創始人兼總裁羅伯特．阿特金森（Robert D. Atkinson）的署名文章，其觀點與前述討論相近，核心思想是：美國要想與中國競爭，必需要用兩手，一是「加速美國（Speed Up America）」二是「放慢中國（Slow Down China）」。前者在數學上的含義相當於提高美國自己前進的速度，後者則是降低中國前進的速度，其目的就是用各種手段減低中美之間的速度差距，只要速度差距消失了，美國的地位就穩固了。

美智庫文章不大主張只使用「加速美國」和「放慢中國」中的一手，認為只使用一手奏效的機會有限。而根據中國的傳統智慧，「由儉入奢」易「由奢入儉」難，美國已經過了以工業為主、辛勤工作的時代，社會已經變成產業空心化、經濟虛擬化和以服務業為主、大量基層依賴福利生活的形態，要想讓社會重回艱苦奮鬥狀態，不經過巨大的社會陣痛和混亂，基本不可能。所以，「加速美國」這一手，大概僅存理論上的意義，在實踐中成功的可能極低。

美國的聰明人大概也知道這一點，所以智庫文章的重點，實際上是放在了如何想辦法「放慢中國」上，具體的招數，文章提了18條之多，目的就是要「在中國創新和生產體系的『齒輪上撒沙子』」，阻礙中國在創新產業方面的進步。

中國科技攻堅 美方歪招變廢招

不過事實上，從2018年中美貿易戰，美國開始一手打擊中國出口，另一手開始打擊中國的高科技產業開始，到現在為止，時間超過5年。在這段時間內，中國的技術進步有目共睹，不計軍事科技，已經從當初華為5G領先的一個點，擴展到現在電動車、鋰電池、光伏電池、大功率風機、高端芯片、大飛機等多個領域進入世界先進行列，在當今最前沿的人工智能（AI）和量子計算方面，也和美國差距不大。

雖然美國的ChatGPT令人讚歎，但中國多個科網公司都推出類似的AI模型，而且華為的「盤古大模型」在行業應用上還較為領先，技術進步呈現出由點到面的全面擴散，中國科技軍團展現了全面衝擊當今科技高峰的勢頭，只要這個趨勢不被人為打斷，中國進入世界一流領域的技術將愈來愈多，實力將愈來愈強。

美國對於追上中國速度信心不足，想出了「在中國創新和生產體系的『齒輪上撒沙子』」的歪招，不過這個歪招也未必有用，根據哲學「外因是變化的條件，內因是變化的根據」規律，美國的歪招只能是一個減慢中國發展的條件，能否起作用還是要看中國自己的內部因素，如果中國事情辦得好，美國無隙可乘，其歪招就會成為廢招。

中國的基建速度快、產業能力強、社會樂於擁抱新技術，這些方面現在已經少有人質疑，但是對於中國的創新能力是否也像其他方面一樣強大，美西方還是有不少的懷疑聲音。近年中國多個領域的科技迅猛發展，特別是華為突破了美國舉聯盟之力圍堵的高端芯片技術，用事實證明中國的技術進步同樣快速和強勁，在這個基礎上，中國的長期前景光明毫無懸念。

美西方也有一些人對於中國疫情以來的經濟減速幸災樂禍，熱心散布中國經濟見頂的消極言論。當然，中國近兩年經濟放緩的壓力確實較為嚴重，經濟在政府不斷的救市措施下仍然沒有明顯好轉。但是筆者認為，中國經濟近期的減速主要是政策選擇造成的，只要中國願意選擇有力政策，經濟的快速恢復指日可待。

簡單來說，中國經濟減速的主要原因是前兩年選擇主動刺破房地產泡沫，對於科網平台和教培平台的整頓也過於急迫和激烈，造成了社會財富的大量增發、民營企業和外資產生了一些疑慮，而救市的措施又始終落後於形勢半拍、力度也不足，造成了救市效果不佳，市場信心減弱的負面效果。只要中央政府願意利用其財力優勢，主動加槓桿大力刺激經濟，不管是大規模收購過剩房地產轉為保障房、成立平準基金支持股市、或者是徹底解決地方政府負債過高等問題對經濟的困擾，只要打通卡住中國經濟正常運轉的瓶頸，市場信心就會快速恢復，經濟即可迅速好轉。

美救市狂印鈔財赤巨 惡果浮現

反觀美國的情況，則剛好相反，雖然疫情以來美國靠着幾輪救市計劃，大量印鈔注入經濟，令到經濟可以快速走出疫情困境，並保持了較好的增長態勢，但是未來的代價卻開始逐漸浮現，令美國的長期前景蒙上陰影。

美國的無節制印鈔及推動產業鏈離開中國的政策，推升了美國通脹，加大了政府的財政赤字。為了對抗通脹、保衞美元，美聯儲不得不大幅加息；而大幅加息又令本已債臺高築的美國政府雪上加霜，利息支出愈來愈大，加上日趨擴大的財政赤字，美國財政的未來可持續能力相當成問題。

要想增強財政的可持續，只能加稅增加收入或者縮減政府開支，但這兩招都會削弱美國的經濟增長造成巨大的痛苦，並不容易形成社會共識。美國前幾次提高國債上限引發的民主共和兩黨惡鬥，都和削減開支有關，而上周六（9月30日）兩黨鬥至最後一刻達成為期45天的短期支出法案，避過政府關門，也是如此。因此可以預見，如果美國放任赤字增長，將面臨債務不可持續、融資困難、通脹高企的惡果；如果美國希望通過加稅或縮減未來增強財政的可持續性，將面臨經濟放緩、社會不穩、兩黨惡鬥的困局，長期前景很不明朗。

▲ 作者認為，只要中國可以長期保持相對於美國的增長速度優勢，那麼中國經濟最後一定會趕上和超過美國。（路透為資料圖片）