  • 28°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 03:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國經濟料先苦後甜 美國先甜後苦

評論 2023/10/03

分享：

分享：

在筆者看來，中國經濟未來趕上和超越美國，並非盲目的自我吹噓，而是有一定的必然性，可以用一個極簡單的數學模型來描述這個觀點。如果有一個不限時間和距離的長跑比賽，那麼在數學上可以證明，不管比賽開始時任意選手落後多少，處於多不利的位置，理論上只要距離和時間足夠長，一定是速度較快的那位元選手獲勝。因為根據速度乘以時間等於距離的公式，在同樣時間裏，速度的優勢最後一定會表現為距離的優勢。

與美國相比，無疑中國就是那位元速度較快的選手，只要中國可以長期保持相對於美國的增長速度優勢，那麼根據數學公式，中國最後一定會趕上和超過美國，這不是任何人的空想或白日夢，而是數學計算的結論。

美千方百計 向華增長齒輪撒沙

自上世紀80年代中國改革開放以來，中國經濟持續高速增長，近年來雖然隨着規模愈來愈大，經濟增速有所回落，但仍然大幅高於美國，中國的經濟規模也從1980年不足美國規模的7%，到2022年約為美國規模的70%，充分證明長期的速度優勢最後必將轉化為規模優勢。

因此，從數學的角度，美國要想永遠不被中國超過，就一定要想辦法消減中國的速度優勢，只要中國的經濟增速掉到與美國相若，甚至低於美國的程度並長期保持，那麼美國的霸主地位就可以高枕無憂了。

最近美國著名的保守派智庫、一直對中國科技創新政策持批評態度的資訊技術與創新基金會（ITIF），發表了一篇創始人兼總裁羅伯特．阿特金森（Robert D. Atkinson）的署名文章，其觀點與前述討論相近，核心思想是：美國要想與中國競爭，必需要用兩手，一是「加速美國（Speed Up America）」二是「放慢中國（Slow Down China）」。前者在數學上的含義相當於提高美國自己前進的速度，後者則是降低中國前進的速度，其目的就是用各種手段減低中美之間的速度差距，只要速度差距消失了，美國的地位就穩固了。

美智庫文章不大主張只使用「加速美國」和「放慢中國」中的一手，認為只使用一手奏效的機會有限。而根據中國的傳統智慧，「由儉入奢」易「由奢入儉」難，美國已經過了以工業為主、辛勤工作的時代，社會已經變成產業空心化、經濟虛擬化和以服務業為主、大量基層依賴福利生活的形態，要想讓社會重回艱苦奮鬥狀態，不經過巨大的社會陣痛和混亂，基本不可能。所以，「加速美國」這一手，大概僅存理論上的意義，在實踐中成功的可能極低。

美國的聰明人大概也知道這一點，所以智庫文章的重點，實際上是放在了如何想辦法「放慢中國」上，具體的招數，文章提了18條之多，目的就是要「在中國創新和生產體系的『齒輪上撒沙子』」，阻礙中國在創新產業方面的進步。

中國科技攻堅 美方歪招變廢招

不過事實上，從2018年中美貿易戰，美國開始一手打擊中國出口，另一手開始打擊中國的高科技產業開始，到現在為止，時間超過5年。在這段時間內，中國的技術進步有目共睹，不計軍事科技，已經從當初華為5G領先的一個點，擴展到現在電動車、鋰電池、光伏電池、大功率風機、高端芯片、大飛機等多個領域進入世界先進行列，在當今最前沿的人工智能（AI）和量子計算方面，也和美國差距不大。

雖然美國的ChatGPT令人讚歎，但中國多個科網公司都推出類似的AI模型，而且華為的「盤古大模型」在行業應用上還較為領先，技術進步呈現出由點到面的全面擴散，中國科技軍團展現了全面衝擊當今科技高峰的勢頭，只要這個趨勢不被人為打斷，中國進入世界一流領域的技術將愈來愈多，實力將愈來愈強。

美國對於追上中國速度信心不足，想出了「在中國創新和生產體系的『齒輪上撒沙子』」的歪招，不過這個歪招也未必有用，根據哲學「外因是變化的條件，內因是變化的根據」規律，美國的歪招只能是一個減慢中國發展的條件，能否起作用還是要看中國自己的內部因素，如果中國事情辦得好，美國無隙可乘，其歪招就會成為廢招。

中國的基建速度快、產業能力強、社會樂於擁抱新技術，這些方面現在已經少有人質疑，但是對於中國的創新能力是否也像其他方面一樣強大，美西方還是有不少的懷疑聲音。近年中國多個領域的科技迅猛發展，特別是華為突破了美國舉聯盟之力圍堵的高端芯片技術，用事實證明中國的技術進步同樣快速和強勁，在這個基礎上，中國的長期前景光明毫無懸念。

美西方也有一些人對於中國疫情以來的經濟減速幸災樂禍，熱心散布中國經濟見頂的消極言論。當然，中國近兩年經濟放緩的壓力確實較為嚴重，經濟在政府不斷的救市措施下仍然沒有明顯好轉。但是筆者認為，中國經濟近期的減速主要是政策選擇造成的，只要中國願意選擇有力政策，經濟的快速恢復指日可待。

簡單來說，中國經濟減速的主要原因是前兩年選擇主動刺破房地產泡沫，對於科網平台和教培平台的整頓也過於急迫和激烈，造成了社會財富的大量增發、民營企業和外資產生了一些疑慮，而救市的措施又始終落後於形勢半拍、力度也不足，造成了救市效果不佳，市場信心減弱的負面效果。只要中央政府願意利用其財力優勢，主動加槓桿大力刺激經濟，不管是大規模收購過剩房地產轉為保障房、成立平準基金支持股市、或者是徹底解決地方政府負債過高等問題對經濟的困擾，只要打通卡住中國經濟正常運轉的瓶頸，市場信心就會快速恢復，經濟即可迅速好轉。

美救市狂印鈔財赤巨 惡果浮現

反觀美國的情況，則剛好相反，雖然疫情以來美國靠着幾輪救市計劃，大量印鈔注入經濟，令到經濟可以快速走出疫情困境，並保持了較好的增長態勢，但是未來的代價卻開始逐漸浮現，令美國的長期前景蒙上陰影。

美國的無節制印鈔及推動產業鏈離開中國的政策，推升了美國通脹，加大了政府的財政赤字。為了對抗通脹、保衞美元，美聯儲不得不大幅加息；而大幅加息又令本已債臺高築的美國政府雪上加霜，利息支出愈來愈大，加上日趨擴大的財政赤字，美國財政的未來可持續能力相當成問題。

要想增強財政的可持續，只能加稅增加收入或者縮減政府開支，但這兩招都會削弱美國的經濟增長造成巨大的痛苦，並不容易形成社會共識。美國前幾次提高國債上限引發的民主共和兩黨惡鬥，都和削減開支有關，而上周六（9月30日）兩黨鬥至最後一刻達成為期45天的短期支出法案，避過政府關門，也是如此。因此可以預見，如果美國放任赤字增長，將面臨債務不可持續、融資困難、通脹高企的惡果；如果美國希望通過加稅或縮減未來增強財政的可持續性，將面臨經濟放緩、社會不穩、兩黨惡鬥的困局，長期前景很不明朗。

作者認為，只要中國可以長期保持相對於美國的增長速度優勢，那麼中國經濟最後一定會趕上和超過美國。（路透為資料圖片）

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家、行政總裁、香港金融管理學院客座教授、香港四川社團總會副會長

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

實現「數位化」潛力 企業需邁更大一步
2023/09/30
實現「數位化」潛力 企業需邁更大一步
星政府主導創科 積極政策港堪借鏡
2023/09/30
星政府主導創科 積極政策港堪借鏡
港藉一帶一路 鞏仲裁中心地位
2023/09/29
港藉一帶一路 鞏仲裁中心地位
夜市恐不易做 拆解深層原因
2023/09/29
夜市恐不易做 拆解深層原因
華為復仇記？
2023/09/29
華為復仇記？
中國 美國 通脹 加息 人工智能 中美貿易戰 5G 華為 貿易戰 楊玉川

上一篇文章

重建經濟工作組 中美關係撥雲見日？

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？