日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式 行政人員版 2023/10/03 分享： 分享： 日本科幻動畫《高達》（Gundam）自推出以來吸納不少忠實愛好者，日本東京初創公司Tsubame Industries近日就展示了一款自主開發、外形酷似高達四輪機械人。 據路透社報道，該款名為 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD 今日 Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 2023/09/29 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 2023/09/29 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 2023/09/28 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 2023/09/28 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 創新科技及應用 科技行業 科研 機械人 科技硬件 日本 商業 高達 美元