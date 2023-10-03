Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD 行政人員版 2023/10/03 分享： 分享： 串流平台Netflix其實自1998年為美國用戶提供DVD租借服務，隨着數碼娛樂時代來臨，該企已於9月29日正式結束25年DVD租借服務，目前正開展DVD處理程序。 該企正設法處理多年來所購入的海量 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式 今日 日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 2023/09/29 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 2023/09/29 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 2023/09/28 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 2023/09/28 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 商業 Netflix 美國 服務 串流