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Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD

行政人員版 2023/10/03

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串流平台Netflix其實自1998年為美國用戶提供DVD租借服務，隨着數碼娛樂時代來臨，該企已於9月29日正式結束25年DVD租借服務，目前正開展DVD處理程序。

該企正設法處理多年來所購入的海量

...

欄名 : 科技新知

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