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向獅城旅遊取經

副刊版 2023/10/04

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旅遊業二○二四年全面復甦？所指的只是新加坡。

其實，獅城的旅遊業早在二○二二年已活潑起來，國際遊客在去年的總人數已超過新加坡旅遊局的預算。而新加坡政府早已發出聲明，預計其旅遊業將在二○二四年全面復甦。旅遊業是全世界非常重要的產業，一個地方的旅遊業與其經濟發展是息息相關的。世界旅行與旅遊理事會估計，旅遊業佔全球GDP達一成，乃甚具分量的產業。

新加坡政府聰明之處，是把發展旅遊業這一塊，放在政府整體架構裏的Ministry of Trade & Industry（新加坡貿易與工業部，簡稱MTI）管轄。這部門負責新加坡的經濟發展，將旅遊業納入MTI，是有智慧的做法，因為當中全是懂搞經濟發展的人才，只有他們才有那個sense，懂得進取地去把自家旅遊業看成經貿發展的重要項目和收入。而且，做得經貿發展的人，會有Strategic Mind（策略思維）和看重長遠發展。

再看負責新加坡旅遊發展的揸fit人，剛剛六月才上任的CEO Melissa Ow，有非常強的經貿發展背景，她本是獅城經濟發展局（Economic Development Board）的執行副總裁。她的前任（即新加坡旅遊局前CEO）叫Keith Tan，做得相當出色，任內把新加坡旅遊定位在可持續（Sustainability）和身心靈健康（Wellness）項目上，再引入新科技和數據分析去協助城市的旅遊業發展，令獅城成為全球首個國家得到認可的持續旅遊勝地。他亦是年底令獅城旅遊業極速復甦的幕後功臣之一，由於表現出色，現已晉升為貿易與工業部的副部長了。

看Melissa Ow和Keith Tan二人，年輕有幹勁、具經濟發展視野，有魄力又有膽識，獅城有這樣的人才，自然有這樣的亮麗成績。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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