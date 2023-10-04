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汽車業大罷工 揭美國深層問題多

評論 2023/10/04

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家家有本難念的經。美國總統拜登（Joe Biden）暫時避過政府停擺，眼前卻有另一重大難題未解決。美國汽車工人大罷工，既是不滿社會財富分配不公，也是對新科技的反動，更看準時機讓拜登難以出手擺平，一次過揭示美國經濟、社會、政治多方面深層問題。

財富分配不公 基層工加薪難

美國汽車工人聯合會（United Automobile Workers，UAW）史上首次同時向3大車廠，福特、通用、斯泰蘭蒂斯（Stellantis，快意佳士拿與標緻2021年合併企業）叫板，9月15日至今罷工已近3周，造成40億美元經濟損失，數字還在不斷增加。

UAW想工作環境變好，卻要公司破產倒閉？

工會要求加薪4成、每周工作32小時（4天工作周）、重設退休金制度和醫療保健等福利。福特指工人要價總值超過1,000億美元，是公司市值兩倍以上，付不起！

但工人獅子開大口，也不盡是他們的錯，而是社會的錯。

1979年以來，美國頂層1%人實質收入勁增160%，頂層0.1%人更增345%，而底層90%人同期只增26%。UAW稱，車企CEO薪金過去4年就漲了40%，而工人人工平均只漲6%，他們受夠了資本階級剝削，這是最後的鬥爭！

電動車新技術 動了業界芝士

與此同時，美國基層對新科技的恐懼，是今次罷工房間裏的大象。

無可否認，論前沿科技研究、頂尖大學和諾貝爾獎數量，美國仍然領先全球。但美國社會整體採納和應用新技術的速度，恐怕落後許多國家。這也跟過去數十年來，美國製造業面對全球化競爭，未有足夠投資協助工人轉型，助長了民粹主義免不了關係。

就如今年荷里活罷工是對AI生成技術的反彈，UAW罷工也隱含了對電動車轉型的抗拒，因為新技術動了他們的奶酪。

據福特估算，生產電動車的勞動力需求會少4成。剩下的崗位也變得不一樣，美國現有6家電動車電池廠，其中只有1家設有工會。電動車龍頭Tesla的廠房全部沒有工會，創辦人馬斯克（Elon Musk）對工會組織的反感也是人盡皆知。

UAW目前與車廠的談判，亦與福特和中國鋰電池製造商寧德時代，計劃合作於密歇根州設廠扯上關係。福特早前已宣布暫停計劃，這兩天消息指，福特最終會生產甚麼電動車，需要甚麼電池和電池工廠，都繫於與UAW的談判。

此外，這次罷工也成為拜登政府的政治問題。UAW在3大車廠有近15萬工人之眾，他們的勞動成果每年佔美國汽車產量一半，貢獻美國1.5%的GDP。

不只如此，推動美國向清潔能源轉型，向來是拜登與民主黨的執政綱領。拜登去年好不容易通過了《削減通脹法案》，裏面一大重點，就是扶植美國電動車產業發展。

大選將至 拜登不敢得罪工人？

只是拜登政府也一直以「工人為中心」自居，稱不但要「由下至上」，還要「從中（產）而外」（middle out）重塑美國經濟……

UAW現在敢於漫天要價，無疑就是看準了明年大選將至，拜登不敢得罪工人，難以再如過去一年般運用行政手段，介入鐵路、港口、貨車司機等罷工。

的確，拜登上周反而到了密歇根州，與UAW領袖站到一起，手持大聲公向工人喊話，支持加薪40%訴求。

那美國車廠是否可以直接退出市場，連電動車轉型也不用了？

政客希望當選之後有所作為，卻必須迎合民粹才有希望當選，而且當選之後還是要計劃競選，這或許就是美國最深層的問題。

美國汽車工人聯合會史上首次同時向3大車廠，福特、通用、斯泰蘭蒂斯叫板，9月15日至今罷工已近3周。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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