當今世界地緣政治的3大變局

目前，隨着美國全球戰略重心從中東、西亞轉向歐洲和亞太地區，世界地緣政治正在發生3大變局：其一，中東亞太化，即中東與西亞地區正在迎來和解潮，隨着和平曙光的到來，中東這一地區極有可能成為下一個亞太；其二，歐洲中東化，即隨着俄烏衝突的爆發以及持久化，歐洲極有可能成為下一個中東與西亞，烏克蘭則可能成為歐洲的伊拉克或者阿富汗；其三，亞太歐洲化，即隨着歐洲亂局向亞太的輻射與延伸，亞太地區極有可能成為下一個歐洲，台灣則可能成為下一個烏克蘭。

美轉移戰略重心 中東亞太化

在中東，隨着美國從阿富汗撤出，並將全球戰略重心轉向亞太與歐洲，並未出現大亂的局面，相反正在迎來一個和解與發展的時機，而這顯然是在對美國說「不」。3月6日，伊朗和沙特阿拉伯的代表們在北京會面並開始談判。4天後，兩國宣布達成協議，同意關係正常化。這一里程碑式的協定有可能改變中東地區格局，使該地區主要國家關係重組，以一個複雜的關係網取代當前的阿拉伯國家與伊朗的分歧，並擴大整個海灣地區的經濟聯繫。

由此人們預測，未來隨着沙特與伊朗關係的改變，看待中東地區問題或許也該換一換眼光了。過去人們基本上都是從敵友關係與矛盾的角度看待中東問題，遵循着「敵人的敵人就是朋友」，甚至「敵人的敵人也是敵人」等邏輯，但未來恐怕需要改變這一邏輯了，沙特有可能在未來會與以色列、伊朗同時開展關係，甚至不排除下一步沙特與以色列建立正常化關係的可能性，甚至可以說中東地區矛盾最頑固的以色列與伊朗的關係也可能會出現變化。

俄烏衝突添動盪 歐洲中東化

在歐洲，對比中東正在發生向好的變化，人們不禁擔憂，隨着俄烏衝突的爆發，歐洲會不會成為下一個中東，陷入長期的動盪與戰亂？盡管美國與西方國家口口聲聲講，俄羅斯是威脅，那麼俄羅斯真的是威脅嗎？事實上與其說俄羅斯是威脅，不如說俄羅斯必須是威脅，因為這是美國的戰略需要。所以，所謂的「俄羅斯是威脅」實質是美國與西方為了自身需要而想像和建構的「他者」。如果說俄羅斯是威脅，那麼德國、法國、英國還有歐洲一體化也是美國的威脅，因為一個主導性國家或者國家間聯盟的興起都將威脅美國在歐洲的主導地位，而最有效的方法就是讓它們相互爭鬥、相互牽制、相互消耗。而為此一方必須是威脅及敵人，另一方必須是盟友，這就是美國離岸平衡遊戲的規則。

美國的目的就是通過鼓吹俄羅斯威脅論，引發俄羅斯與新歐洲和老歐洲的矛盾。不僅如此，美國還要引發新歐洲與老歐洲的矛盾，引發英國與法德之間的矛盾。通過盟友遏制俄羅斯，反過來又通過俄羅斯牽制盟友，使盟友更加依附於美國，團結在美國的領導之下，由此形成以美國為主導的所謂歐洲秩序再平衡。所以，正如美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）所說：「做美國的敵人是危險的，而做美國的盟友則是致命的。」那麼，一旦歐洲覺醒，會對美國說「不」嗎？

再有在亞太，隨着台海危機的持續發酵，人們擔心台灣會不會成為下一個烏克蘭，進而引發地區衝突？對此就如新加坡總理李顯龍最近所講的那樣，「我們所處的區域享有了那麼長時間的和平，以至於我們很難想像事態會有所不同。但看看歐洲，我們能確保本區域的事態就不會出問題嗎？最好還是現實地看待，並做好心理準備。」

台海危機續發酵 亞太歐洲化

崛起的中國是威脅嗎？事實是如果說中國是威脅，那麼日本，印度以及亞太經濟一體化的發展也是美國的威脅。所以對於美國來講，成本最低的方法就是讓它們相互爭鬥和牽制，其方法可以說與美國在歐洲的所為如出一轍。一方面通過鼓吹中國威脅論，挑撥中國與周邊國家的矛盾，引發中國與日本、印度等之間的矛盾與衝突，由此孤立中國，打亂中國和平崛起的進程。另一方面又通過中國來牽制平衡日本、印度等國家，因為顯然一個可能崛起的印度和可能再次強大的日本也是美國不願看到的，這可謂是一石多鳥。如果中國採取針鋒相對的反制，那麼中國與周邊國家的矛盾與衝突就會愈演愈烈，對此不妨可以看一下目前的歐洲，就可以略知一斑。

美國一直宣稱，世界穩定需要一個領導者，而這個領導者只能是美國，所以沒有美國，世界就會大亂，但事實恰恰與此相反。冷戰結束後的30年，無論是歐洲還是亞太地區都進入了一個相對和平與發展的時期，特別是在亞太地區，隨着中國的和平崛起，帶動了整個區域的繁榮，人們預言「亞洲世紀」正在到來。而與此相比，處於歐亞大陸中部與南部的中東與西亞國家卻經歷了長期的戰亂。

美變本加厲 勢陷入自我孤立

但是，目前情況正在發生逆變，隨着美國撤出阿富汗，將全球戰略重心轉向亞太與歐洲，中東與西亞地區的戰亂正趨於平緩，而歐洲與亞太卻正在成為世界動盪的焦點。

對此法國著名政治學家和歷史學家雷蒙．阿隆（Raymond Aron）曾經這樣寫到，除非美國的國家利益能夠同時服從於一種基於權力和法律的國際秩序，否則它既無法擊敗任何國家，也難以獲得任何國家的效忠感。世人有理由喟歎，那種僅僅運用影響和權謀，冷靜卻毫無道德感的外交年代已經終結。

進入20世紀，如果一個大國停止為一種理念服務，其力量勢必受到削弱。但是，在進入21世紀，人們發現美國依然不僅沒有接受阿隆的誡言，而且更變本加厲，逆勢而動，由此結果只能是美國的自我孤立、自我邊緣化，以及美國霸權的自我終結。

▲ 作者認為美國向來宣稱是世界穩定的領導者，沒有美國世界就會大亂，但事實恰恰與此相反。圖為美國白宮。（路透社資料圖片）