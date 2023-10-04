Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償 行政人員版 2023/10/04 分享： 分享： 馬斯克（Elon Musk）所持有的社交平台X（前稱Twitter）在7月時高調改名，成為熱話，但其引起的商標侵權爭議仍未解決，近日有美國營銷公司正式就侵犯商標一事，向X提告。 據路透社報道，X ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃 今日 Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃 Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD 2023/10/03 Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD 日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式 2023/10/03 日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 2023/09/29 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 2023/09/29 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 科技行業 創新科技及應用 社交平台 品牌 Twitter 馬斯克 商業 美元