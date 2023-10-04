Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償

馬斯克（Elon Musk）所持有的社交平台X（前稱Twitter）在7月時高調改名，成為熱話，但其引起的商標侵權爭議仍未解決，近日有美國營銷公司正式就侵犯商標一事，向X提告。

據路透社報道，X

...