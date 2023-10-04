  • 29°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償

行政人員版 2023/10/04

分享：

分享：

馬斯克（Elon Musk）所持有的社交平台X（前稱Twitter）在7月時高調改名，成為熱話，但其引起的商標侵權爭議仍未解決，近日有美國營銷公司正式就侵犯商標一事，向X提告。

據路透社報道，X

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃
今日
Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃
Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD
2023/10/03
Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD
日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式
2023/10/03
日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式
調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決
2023/09/29
調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決
阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯
2023/09/29
阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯
科技行業 創新科技及應用 社交平台 品牌 Twitter 馬斯克 商業 美元

上一篇文章

2015年推Apple Watch 蘋果列「過時產品」

下一篇文章

Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？