Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃 行政人員版 2023/10/04 分享： 分享： 人工智能（AI）技術發展急速，其中的生成式AI更備受各行各業追棒。為了推動生成式AI技術發展，Visa宣布推出一項風險投資計劃，為生成式AI相關初創提供資金。 Visa表示，是次計劃由其全球企業投資部門 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償 今日 Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償 Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD 2023/10/03 Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD 日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式 2023/10/03 日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 2023/09/29 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 2023/09/29 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 科技行業 創新科技及應用 人工智能 經濟 商業 威士卡（Visa，美：V） 美元