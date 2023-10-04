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Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃

行政人員版 2023/10/04

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人工智能（AI）技術發展急速，其中的生成式AI更備受各行各業追棒。為了推動生成式AI技術發展，Visa宣布推出一項風險投資計劃，為生成式AI相關初創提供資金。

Visa表示，是次計劃由其全球企業投資部門

...

欄名 : 科技新知

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