海內外展商聚焦大灣區商機　 Intertextile深圳面輔料展11月舉行

自本港與內地恢復通關後，市場開始聚焦粵港澳大灣區的市場機遇，紡織行業亦不例外。廣東省是中國紡織工業大省，由法蘭克福展覽（香港）有限公司、法蘭克福展覽（深圳）有限公司、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會及中國紡織信息中心聯合主辦的Intertextile深圳面輔料展將於11月6日至8日在深圳國際會展中心舉行。由於深圳得天獨厚的地理優勢，能夠吸引眾多海內外優秀面輔料企業參展，帶來高品質的面輔料產品，迸發無限商機。

▲ Intertextile深圳面輔料展將於11 月6日至8日在深圳國際會展中心（9-12號館）舉行。

中國是全球最大的服裝生產國，全世界平均每3件服裝，就有一件是中國生產。根據世界貿易組織（WTO）最近公布的數據顯示，中國去年以31.7%的市場份額保持了全球服裝出口國的首位，是世界最大的服裝出口國。根據中華全國商業信息中心的監測數據，2023年1至5月，全國50家重點大型零售企業零售額累計增長15.3%，其中家用電器類和服裝類市場增長最快，零售額分別累計增長21.9%和19.2%，亦可見服裝行業對中國國民經濟發展起重要的影響。

▲ 在Intertextile深圳面輔料展上，展商會展示其行業優勢。

亞洲國家展團展示行業優勢

今屆Intertextile深圳面輔料展將會有來自日本、韓國等地的展團，展示其行業優勢。日本展團載譽歸來，將展出用於男女裝及運動服的奢華日本製優質棉紡、化織、花樣設計及輔料。這些供應商更專門提供高效的小批量訂單及成衣服務。

韓國展團展示主要用於女裝、休閒服，以及功能服裝等的各種服裝面料，包括聚酯纖維和嫘縈緹花雙面面料、回收聚酯和聚酯纖維梭織物、功能面料、梭織物、男女裝小提花及提花梭織面料、百分百聚酯纖維、聚酯或棉繡花、聚酯及尼龍混紡棉等。

▲ 今屆來自日本和韓國等地的展商將會帶來他們的特色面料和設計。

除此之外，更有不同的重點海內外展商參展。近年的運動和健康風氣，帶動了大眾對功能性服裝的需求，來自越南的展商Henglun Textile (Vietnam) Co Ltd，就會展示多款功能性面料，如吸汗速乾、抗菌防臭、良好彈性及回復性，以及柔軟保暖等功能。來自土耳其的Bossa Ticaret Ve Sanayi Isletmeleri TAS則會展出其2025秋冬系列，包括Denim-on-Denim、Normcore，以及 Y2K系列。

全新服飾展品 回應多元化服裝需求

為滿足大灣區對多元化服裝生產商與日俱增的需求，本屆盛會還加入全新服飾展品。其中若素（上海）服飾有限公司以中高端女裝為定位，為國内外品牌進行產品設計和加工生產，主要產品為女裝西服、外套、大衣和部分運動服飾，同時為客戶提供ODM和OEM服務。而香港代表——Best Guide Fashion Ltd.則在深圳自設廠房，專注於高端羽絨服，皮草開發及訂製，全部產品均由自家工廠生產，保障產品質量。

▲ Intertextile深圳面輔料展加入全新服飾展品。

同期活動 揭示面料趨勢與可持續發展

在Intertextile深圳面輔料展更會有一系列精彩的同期活動，包括發布會、研討會等，由行業專家討論面料的應用和研發趨勢、紡織業的可持續發展，助力參加者掌握最新市場資訊。香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）將主辦「創新賦能：可持續及循環發展」專題討論，生産及科技研究專家將應邀於活動上與業界探索研發實際應用於生産的高端技術，並利用前沿科技，推動紡織業的環保前行。每一場研討會均會提供普通話或英語同步傳譯。

另外，中國紡織信息中心（CTIC）為國內領先趨勢預測專家，將於「Fabrics China」流行趨勢區提供2024-2025秋冬趨勢。

▲ Intertextile深圳面輔料展有多項精彩的同期活動，為業內人士帶來最新的行業資訊及市場趨勢。

主辦單位將設免費穿梭巴士來往香港/深圳口岸及展館，想了解更多詳情及其他活動，敬請瀏覽 www.intertextileapparel.com 或電郵至 itx-service@hongkong.messefrankfurt.com 了解更多。

Intertextile深圳面輔料展

展會日期：2023年11月6至8日

地點：中國深圳市寶安區福海街道展城路一號深圳國際會展中心（百度地圖）

入場費：免費入場，只供業內人士參觀

展會網站：https://intertextile-shenzhen.hk.messefrankfurt.com/shenzhen/zh-hk.html

（特約）