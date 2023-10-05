讚揚企業出色具創意 鼓勵緊貼市場多元創作

▲ 獎項籌委會主席鄭善強認為無論是比賽還是企業，都應該因時制宜，緊貼市場趨勢和需要，才能有所進步。

不經不覺，由香港管理專業協會舉辦的「HKMA / ViuTV及Now TV傑出市場策劃獎」（下稱獎項）已來到第38年，一直以來，獎項都是用以表彰不同業界在市場策劃方面的卓越成就，鼓勵企業及專才繼續在推動專業發展有更出色的表現。獎項籌委會主席鄭善強表示，今年獲獎企業表現非常出色，當中有不少市場策劃方案更善用數碼科技、ESG等概念元素，帶領市場策劃推廣進入新領域。

隨着社會回復常態，商機重臨，不少企業亦把握時機，希望能透過出色的市場策劃尋找商機，加上在數碼科技與ESG的催化下，不少企業都看準市場趨勢和需求，把數碼智能和ESG元素帶進市場策劃的領域。鄭善強表示，隨着社會開始復常，人與人之間的接觸機會活動也隨之而增加，這對市場來說無疑是一大幫助。他又指出，企業在疫前和疫後於市場策劃方向上亦有明顯差別，「疫情後企業大都是針對生意上的需要，我看到今屆最後十強的參賽作品，都是專注於現時的正常業務上！」

緊貼市場趨勢 適時運用潮流元素



一直與時並進的「HKMA / ViuTV及Now TV傑出市場策劃獎」，今年亦特設不少新獎項，分別是「周大福傑出數據及科技應用獎」、「宏利傑出網紅營銷獎」以及「傑出危機應變及復常管理獎」、「傑出市場細分行銷獎」，以表彰企業在備受商界關注的領域所展現的卓越表現。鄭善強表示，今年參賽企業表現非常出色，當中有些更突破了傳統框架，加入人工智慧科技、ESG等元素。

「有企業利用熱門話題Metaverse去進行市場策劃，過往市場一直沒有很正式去用這方面的東西，現在終於有一個實際應用的推廣計劃。有品牌利用人工智能增加與顧客互動及參與度。人工智能是個大家討論很久的話題，能夠真正應用在產品和生意模式上。亦有企業打破傳統規限，很樂意去改良服務的條件和性質，貼近目標客群的訴求或要求，更加有效協助到消費者解決問題。以上這些都是今年比賽比較具有突破性的市場策劃方案。」他補充，亦有企業善用自己的豐富資源，建立捐贈配對平台，履行ESG社會責任。

「關心社會不單跟營運沒有衝突，甚至有助生意發展，還可以引起更多機構對ESG的關注。」此外，評審陣容亦比過往強大，其中評審委員會由獎項籌委會、營銷管理委員會及新設立的營銷總監委員會組成。而營銷總監委員會則由歷屆市場策劃獎項和個人獎項得獎者以及來自知名企業的資深營銷總監組成，務求令評審角度更多元化。



針對目標客戶 善用數據



時代不停轉變，市場需求和競爭也愈來愈大，鄭善強建議，在數碼時代的巨輪下，企業應當針對最合適自己業務的客戶群，並做好數碼化，加以善用科技及數據分析，對市場策劃會帶來意想不到的裨益。對於未來比賽的發展方向，他表示將會繼續保持比賽在業界的價值和優勢，並不停檢討評審方法，「我希望評審制度的接受程度可以愈來愈高，以及參賽者的溝通能力能夠有所提升。」

獻辭

▲ 香港管理專業協會主席彭耀佳博士

彭耀佳博士 香港管理專業協會主席



近年來，世界面臨前所未有的挑戰。然而，香港在經歷風雨洗禮後，我們必須為這城市所展現的衝勁和韌性而感到自豪。香港擁有全球最強大和最靈活的商業社群；各個領域共同努力實現堅實而持續的復甦。在通往「新常態」的全新道路上，市場策劃發揮着至關重要的作用，包括預測市場趨勢和消費者需求，以及專業地向目標受眾傳達重要信息等，發揮了其創造力和獨特的貢獻。

「傑出市場策劃獎」自1985年創辦以來，一直旨在表揚傑出的市場推廣計劃及從業員，他們大膽地突破障礙，提高專業水準，並創造新的想法和實踐；這些素質在這個充滿挑戰的時刻至關重要。今年是HKMA與ViuTV及Now TV合作舉辦「傑出市場策劃獎」的第三年，透過三間機構的強大合作，這個備受市場肯定及歡迎的獎項繼續展示出香港市場中優秀營銷人才的風采。

我謹向評判團、評審委員會、獎項籌委會、營銷管理委員會以及新成立的營銷總監委員會的所有成員表示最誠摯的感謝；在此特別感謝獎項籌委會主席鄭善强的積極領導。我要感謝眾多的贊助商的慷慨支持，使這一年度獎項得以實現，以及向所有特別獎冠名贊助機構、機構贊助、官方評審電腦贊助商、照相亭贊助商和支 持組織對獎項的堅定支持致謝。

我衷心祝賀今年市場策劃獎項的所有得獎者，你們的卓越成就在這個競爭 激烈的領域中脫穎而出，為我們樹立新的榜樣。與此同時，我們今年非常榮幸邀請到香港科技大學校董會主席沈向洋教授 作為我們的主禮嘉賓，在頒獎典禮上與我們分享他對最新的技術前沿——人工智 慧的見解。在經濟持續增長的征途上，讓我們為本港市場策劃人員和企業所展現的韌性和創新精神喝采，並攜手為我們的城市更加光明和繁榮的未來而努力。

▲ 香港管理專業協會總裁胡志君

胡志君 香港管理專業協會總裁



市場策劃人員洞識甚麼是熱門的，甚麼是過時的。無論是蓬勃發展、還是停滯不前的時候，有創意的市場策劃人皆能夠發現當中的機遇，運用他們的創意力來實現目標。我相信，這就是儘管近年來有許多充滿挑戰的時刻，市場營銷仍然靈活發展，為企業提供創造性解決方案度過難關。

「HKMA / ViuTV 及 Now TV 傑出市場策劃獎」結合了三間致力促進創新和卓越市場策劃機構的強大合作，我很榮幸能夠見證今年參賽數目踴躍，標誌着連續三年創下紀錄。今年的參賽作品展示了非凡的創造力和適應能力。在這個快速變化的市場中，這些優秀的市場策劃展現出巨大的勇氣和決心，擁抱變化，應對挑戰。他們卓越的努力突破界限，開創新的局面，提高專業標準，激發大家的靈感，引領更多的創新和突破。本人在此祝賀今年獎項的所有獲獎者，他們的成就值得我們最高的認可和尊重。我代表香港管理專業協會，衷心感謝評判團、評審委員會、獎項籌委會、營銷管理委員會以及新成立的營銷總監委員會的所有成員，他們慷慨地貢獻了寶貴的時間和專業知識。特別感謝獎項籌委會主席鄭善強，他積極而堅定不移的領導，推動獎項的卓越發展。

我要由衷感謝我們八家特別獎冠名贊助機構、十家機構贊助、官方評審電腦贊助商、照相亭贊助商以及四家支持組織的巨大支持。他們的慷慨贊助使這一獎項得以實現並取得成功。我更要衷心感謝香港科技大學校董會主席沈向洋教授，應邀擔任頒獎典禮主禮嘉賓，並向我們分享有關人工智慧的寶貴見解。

▲ 香港電訊個人業務行政總裁林國誠

林國誠 香港電訊個人業務行政總裁



我們非常榮幸能夠再次贊助「HKMA / ViuTV 及 Now TV傑出市場策劃獎」，以表揚香港市場營銷專業人士和優秀營銷活動的成就。尤其在現今變化莫測的營商環境中，這項盛事展示了業界的創意和韌力。在面對市場營銷的未來，如何善用行銷科技和人工智能等新興科技至關重要。這些工具能夠推動我們雕琢出引人入勝的營銷訊息、生成創新的意念和圖像，進行更有效率的思考創作。要向前邁進的同時，我們不能故步自封，應該打開心扉，接納這個劃時代的革新，充分利用人工智能工具的潛力。這樣我們才能繼續提升客戶體驗、優化服務，並開拓市場營銷新領域。

在這個瞬息萬變的世界中，市場營銷專業人士必須保持靈活變通。我們需要不斷進化，以保持領先地位，將革新改變視為成長和創新的機會。在此，我謹向今年度所有的得獎者，致以最熱烈的祝賀！你們的付出、創意和對卓越的堅持，為我們的行業訂立了更高的標準。我衷心感謝大獎委員會、尊貴的評審團以及所有為本次盛事作出貢獻的各方人士。只要同心協力，我們就能繼續刻畫出市場營銷的未來，激發出更多卓越成就。

▲ 香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德

鍾廣德 香港電視娛樂有限公司總經理



我們非常榮幸今年再度與香港管理專 業協會攜手舉辦「HKMA / ViuTV & NowTV 傑出市場策劃獎」。這年度盛事雲集了香港市場策劃精英，表揚出色的市場推廣計劃，慶祝卓越的豐碩成果。在這個充滿挑戰，但同時機遇處處的時刻，持續審視市場策略並回應不斷變化的市場趨勢變得極為重要。本年度參賽作品水平極高，題材也適時配合現今社會經濟、科技、環境及文化狀況。大部分作品均包含可持續發展、社會責任、本地文化等元素。市場策劃專才亦巧妙地應用人工智能及創新科技，通過多元推廣平台與客群連繫互動。這充分展現了香港傑出市場策劃人的透徹洞察力及迅捷執行力。

我們衷心感謝主禮嘉賓，沈向洋教授——香港科技大學校董會主席，分享其寶貴心得。與此同時亦祝賀所有得獎者，向他們的專業表現及傑出成就致意。藉此機會我們亦向評判團、評審委員會、獎項籌委會及提名委員會成員在推進卓越市場策劃長遠發展之貢獻表示衷心謝意。展望香港市場策劃專業的發展，我們滿懷信心並期盼將來會 有更多的優秀市埸推廣策略及活動，為香港注入源源不絕的創意和動力。

「HKMA / ViuTV及Now TV傑出市場策劃獎」得獎名單及評審名單

(特約)