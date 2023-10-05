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一縷青煙

副刊版 2023/10/05

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只是一縷青煙，卻威力無窮，曾威霸天下，卻早被忘懷。

若問市民蒸氣有何用處，相信十成十回答：「蒸氣爐煮食方便。」想不到革命英雄已淪為家庭電器。

革命始於十七世紀末，英格蘭發明家James Watt（占士．瓦特）在公園散步時，突發靈感：如何改良當年已面世的Newcomen蒸氣機，令它更有效率也更輕便！四年後，即是一七六九年，他正式取得專利，並於伯明翰市（也是現已破產的城市）開設公司（Boulton and Watt），他們的蒸氣機成為工業革命的幕後英雄。

首先是紡織業，過去紡織業全靠人手，當年需求增加卻人手有限，唯靠蒸氣機動力才有紡織機出現，其他工業也相繼仿效。但當貨品增加時，物流量也增加，交通成為主要樽頸位，把蒸氣機概念放在火車和輪船上，頓時解決越嶺越洋的困難，沒有蒸氣動力，便沒有工業革命。

惟不足一百年，由煤發熱而產生的蒸氣動力漸被石油取代，而石油所帶來的極大環境污染，正慢慢被各種形式電力取代。科技日新月異變遷極快，舊科技舊方法被取代的同時，也被忘懷，當iPhone 15快將出爐時，很多人已忘記iPhone 1的樣子，相隔才只十六年。

醫生投身肺癌研究從第一代標靶藥開始，至今已有百種不同肺癌新藥，高興見到二十年來急速發展，同時也要開心接受慢慢走進被忘懷行列。

化作一縷青煙又如何？曾在這世上發熱發光便已足夠。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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