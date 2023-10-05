Dumb and Dumber

這是在職場經常發生的事：一班身居要職的高層，坐埋一枱即變癡呆，所決定及諗出來的「蹺」，平庸過平庸，但這班人，個個月逗着與表現不成正比的高薪，下屬條氣唔順是可理解的人之常情。其實普羅大眾是講理的，在《Pay Check：Are Top Earners Really Worth It?》一書中，作者David Bolchover指出，當下屬看到領導層有遠見和有創見，表現亮麗，那普羅大眾認為這些領導層拿取高薪，是合情合理之事；相反，若領導層明顯屬普通料子、毫無過人之處，那當然令人覺得有無搞錯啦！

組織心理學（Organizational Psychology）經常研究，為何一班領導層坐埋一枱，會「make dumb decisions」（愚蠢決定）呢？原因有三：

一、即使做了dumb decisions也沒有後果：當使嘅唔係自己錢、做完件事又毋須交代成效和KPI、個個月袋袋平安無影響，那當然會做出一單又一單dumb到笑／嚇死人的決定。

二、太依賴舊經驗和一貫做法：一句講晒——離地落後無膽識又唔敢走出comfort zone（舒適圈）。社會已進入日日千變萬化的時期，周圍已出現新景象、新玩法，還死守着「舊經驗」，引用美國塔克商學院教授Sydney Finkelstein的話：那是一件非常危險的事，因為舊思維已不能配合現在的狀況。」亦正如McKinsey在二○二○年發表的一篇文章所講，這個時代，領導層要不「go big」（夠膽破格），要不「go home」。

三、團體迷思（Groupthink）：這是心理學現象，指一班人在決策過程中，傾向要有一致看法，因而令整個團隊缺乏不同的思考角度，即使當中有人抱持新觀點或創意想法，都無意慾提出，又或是在提出後，會遭其他成員忽視或否決。

一班平庸之人坐埋一堆，就會出現以上三個情況。在一個那麼包容一堆dumb and dumber的職場文化裏，註定不會有smart decisions。