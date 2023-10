企業應用ChatGPT 5大關注要點

香港董事學會上周四(9月28日)舉辦年度研討會,主題為「為更好的未來轉變」(Transform for a Better Tomorrow)。筆者有幸獲邀作為研討會中專家小組環節的嘉賓,就「數碼時代的轉型」(Transformation in the Digital Era)話題,與其他兩位來自企業界的專家作公開討論,討論重點圍繞當前全球炙手可熱的ChatGPT話題。研討會民意調查顯示,10%的與會董事已有很好的數碼轉型政策、30%已開始轉型、29%已開始轉型但進展緩慢,7%甚麽都未做。

企業數碼轉型引入創新科技,尤其是人工智能(例如ChatGPT),但在現階段許多企業對於人工智能技術依然一知半解。討論會中,筆者論點聚焦在企業採用ChatGPT時5點需要注意的因素,綜合稱之為FRAME。從科研層面,筆者的研究方向亦以解決FRAME背後的技術問題為主導。討論會中,筆者解釋了FRAME各因素的理念。

遺忘可靠適應性 多樣可解釋性

Forgettability(遺忘性):用戶的「被遺忘權」(Rights to be Forgotten)應該被尊重。ChatGPT知識豐富,背後的人工智能引擎通過機器學習「博覽群書」(包括書籍、報章、維基百科、社交網絡等數碼資訊),建立其「大腦」(知識庫)。在操作期間,當某些資訊(如人物、事件)被刪除時,系統必須同時間把其他相關資訊毁滅,確保目標事件無迹可尋,否則ChatGPT生成的答覆會不盡不實,甚至會有侵犯私隱的可能性。

Reliability(可靠性):「垃圾入垃圾出」(Garbage In Garbage Out)是計算機科學的基本原則。ChatGPT的可靠性與它背後知識庫的數據質量密不可分,可是在當今複雜的網絡世界中,道聽塗說、信口開河、虛詞詭說等真假難分的數據難免潛伏在知識庫內,影響ChatGPT所生成的答案之可信性。因此,在機器學習前期,收集數據時必須審慎處理,做好「清洗」(Data Cleansing)工作,凡事徹底進行「事實查核」(Fact Check),保證正確無誤才能入庫。

Adaptability(適應性):ChatGPT是「對話機器人」,它要面面俱圓而且能言善道,以應對不同用戶提出的「提示」(Prompt)。因此,它背後的知識庫要不斷豐富,才能與時並進。再者,與用戶互動時ChatGPT要從對話中設法去捉摸用戶的個性、背景、興趣等,從而投其所好,提升ChatGPT的用戶友善度(User Friendliness),不然的話系統可能會拖延回覆時間,更甚者會答非所問,大大影響系統的效率。

Multiplicity(多樣性):ChatGPT對話內容包涵文字、圖片、錄像、語音、位置等五花八門的資訊。如何整體分析多樣化資訊,然後融會貫通,生成結果,需要的技術有相當難度。另外,除「多模態」(Multi Modal)之外,ChatGPT亦要兼顧「多用戶」及「多任務」對話的複雜需求。

促推AI道德指引 免犯無心之過

Explainability(可解釋性):ChatGPT的知識庫是建基於海量資訊,通過機器學習而產生的。機器學習過程「黑箱作業」,因此輸入ChatGPT一個「提示」,它只會機械地生成相關的答覆,不求甚解。但沒有解釋的答覆難以服「客」,影響CharGPT的實用價值。

最後,筆者指出人工智能潮流勢不可擋,正在推動全球「第四次工業革命」,企業應該勇於創新,善用人工智能技術,例如是次研討會的主角ChatGPT,為公司開源節流、升級轉型,提升生產效率。最近,多間美國科技公司巨擘向總統拜登(Joe Biden)提出華府在促進人工智能發展同時,要注意此技術帶來的道德問題。人工智能是香港創科發展的四大領域之一,香港亦應借鏡美國政府,盡快推出人工智能道德指引,避免企業使用者犯下無心之過。

▲ ChatGPT能為公司開源節流、升級轉型,提升生產效率,但也要注意此技術帶來的道德問題。(路透社資料圖片)