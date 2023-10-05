企業應用ChatGPT 5大關注要點

香港董事學會上周四（9月28日）舉辦年度研討會，主題為「為更好的未來轉變」（Transform for a Better Tomorrow）。筆者有幸獲邀作為研討會中專家小組環節的嘉賓，就「數碼時代的轉型」（Transformation in the Digital Era）話題，與其他兩位來自企業界的專家作公開討論，討論重點圍繞當前全球炙手可熱的ChatGPT話題。研討會民意調查顯示，10%的與會董事已有很好的數碼轉型政策、30%已開始轉型、29%已開始轉型但進展緩慢，7%甚麽都未做。

企業數碼轉型引入創新科技，尤其是人工智能（例如ChatGPT），但在現階段許多企業對於人工智能技術依然一知半解。討論會中，筆者論點聚焦在企業採用ChatGPT時5點需要注意的因素，綜合稱之為FRAME。從科研層面，筆者的研究方向亦以解決FRAME背後的技術問題為主導。討論會中，筆者解釋了FRAME各因素的理念。

遺忘可靠適應性 多樣可解釋性

Forgettability（遺忘性）：用戶的「被遺忘權」（Rights to be Forgotten）應該被尊重。ChatGPT知識豐富，背後的人工智能引擎通過機器學習「博覽群書」（包括書籍、報章、維基百科、社交網絡等數碼資訊），建立其「大腦」（知識庫）。在操作期間，當某些資訊（如人物、事件）被刪除時，系統必須同時間把其他相關資訊毁滅，確保目標事件無迹可尋，否則ChatGPT生成的答覆會不盡不實，甚至會有侵犯私隱的可能性。

Reliability（可靠性）：「垃圾入垃圾出」（Garbage In Garbage Out）是計算機科學的基本原則。ChatGPT的可靠性與它背後知識庫的數據質量密不可分，可是在當今複雜的網絡世界中，道聽塗說、信口開河、虛詞詭說等真假難分的數據難免潛伏在知識庫內，影響ChatGPT所生成的答案之可信性。因此，在機器學習前期，收集數據時必須審慎處理，做好「清洗」（Data Cleansing）工作，凡事徹底進行「事實查核」（Fact Check），保證正確無誤才能入庫。

Adaptability（適應性）：ChatGPT是「對話機器人」，它要面面俱圓而且能言善道，以應對不同用戶提出的「提示」（Prompt）。因此，它背後的知識庫要不斷豐富，才能與時並進。再者，與用戶互動時ChatGPT要從對話中設法去捉摸用戶的個性、背景、興趣等，從而投其所好，提升ChatGPT的用戶友善度（User Friendliness），不然的話系統可能會拖延回覆時間，更甚者會答非所問，大大影響系統的效率。

Multiplicity（多樣性）：ChatGPT對話內容包涵文字、圖片、錄像、語音、位置等五花八門的資訊。如何整體分析多樣化資訊，然後融會貫通，生成結果，需要的技術有相當難度。另外，除「多模態」（Multi Modal）之外，ChatGPT亦要兼顧「多用戶」及「多任務」對話的複雜需求。

促推AI道德指引 免犯無心之過

Explainability（可解釋性）：ChatGPT的知識庫是建基於海量資訊，通過機器學習而產生的。機器學習過程「黑箱作業」，因此輸入ChatGPT一個「提示」，它只會機械地生成相關的答覆，不求甚解。但沒有解釋的答覆難以服「客」，影響CharGPT的實用價值。

最後，筆者指出人工智能潮流勢不可擋，正在推動全球「第四次工業革命」，企業應該勇於創新，善用人工智能技術，例如是次研討會的主角ChatGPT，為公司開源節流、升級轉型，提升生產效率。最近，多間美國科技公司巨擘向總統拜登（Joe Biden）提出華府在促進人工智能發展同時，要注意此技術帶來的道德問題。人工智能是香港創科發展的四大領域之一，香港亦應借鏡美國政府，盡快推出人工智能道德指引，避免企業使用者犯下無心之過。

▲ ChatGPT能為公司開源節流、升級轉型，提升生產效率，但也要注意此技術帶來的道德問題。（路透社資料圖片）