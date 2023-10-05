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Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS

行政人員版 2023/10/05

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Google日前證實，將在未來數月將Gmail Reactions功能推展至不同操作系統。Reactions功能即將出現在每封電郵內容的底部，用戶只要點擊「笑臉」，就會出現其他表情符號的選單。

惟新功能

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欄名 : 科技新知

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