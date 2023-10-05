Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS 行政人員版 2023/10/05 分享： 分享： Google日前證實，將在未來數月將Gmail Reactions功能推展至不同操作系統。Reactions功能即將出現在每封電郵內容的底部，用戶只要點擊「笑臉」，就會出現其他表情符號的選單。 惟新功能 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs 今日 Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃 2023/10/04 Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃 Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償 2023/10/04 Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償 Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD 2023/10/03 Netflix結束美租借服務 25年寄出逾52億隻DVD 日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式 2023/10/03 日本初創製4.5米機械人 外形似高達設兩種模式 創新科技及應用 科技行業 Google Gmail Android iOS