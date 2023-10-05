▲ 商務及經濟發展局副局長陳百里博士（右）、香港社會服務聯會（社聯）行政總裁蔡海偉（左），及華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（中），為 「如心賞」全新會員獎賞計劃啟動禮揭開序幕。

城市發展不應只著重於經濟增長，社會共融、互助關愛精神，以及可持續發展，更是城市發展的重要元素。華懋集團一直致力令香港成為一個充滿正能量的更宜居城市，最近推出全新的「如心賞 CCG Hearts」獎賞平台，冀鼓勵社會各界共襄善舉，分享賞心樂事。

有別於一般會員獎賞計劃，「如心賞」除了結合華懋集團旗下如心酒店、9大商場及中環街市原有的積分系統，予會員消費儲分外，更鼓勵會員透過參與多元化的「好心行動」，賺取更多積分，進而帶動漣漪效應，推動社區服務和義工文化。

「如心賞」正式啟動禮於昨日舉行，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，會員可參加不同的社區服務，賺分之餘，亦可感受到箇中的快樂，受惠人士同樣得益。項目亦可推動消費，有助商戶以至香港經濟。華懋團隊亦聯同社福團體合辦划獨木舟清潔石灘、行山清理山徑垃圾等會員活動，為環境作出貢獻；充分體現華懋集團所重視、「人、繁榮、環境」三者均勻發展的理念。

商場巡禮 人人有獎

由即日起至 10 月 31日，「如心賞」分別於中環街市、荃灣如心廣場、沙田好運中心及將軍澳翩滙坊舉行「好心 好賞 巡禮」。會員可參與「好心 好賞 大抽獎*」，獎品包括：最新的 iPhone 15 Pro Max、15 Pro、iPad、Dyson風筒、如心酒店住宿和餐飲禮券等，獎品多達 18,000 份，人人有獎，永不落空。會員亦可試玩「好心 好賞 咚起來！」打鼓電子遊戲，大顯身手，並感受在大屏幕前的敲擊之樂。

▲ 「如心賞」會員可於活動期間參與「好心 好賞」 大抽獎，亦可試玩「好心 好賞」咚起來！打鼓音樂遊戲，感受在大屏幕前的敲擊之樂。

慈善義賣 華懋集團作出一比一配對捐款

是次活動亦與新生精神康復會旗下dayday330合作，於「好心 好賞 巡禮」上設慈善義賣攤位。「如心賞」會員可獲購物優惠，而華懋集團會就是次義賣所得一切收益，作出一比一配對捐款，以支持推廣精神健康教育，鼓勵更多市民關注身心靈健康。

▲ dayday330攤位將依次於中環街市、荃灣如心廣場、沙田好運中心及將軍澳翩滙坊進行慈善義賣。

下載「如心賞」APP 登記成為會員有獎賞

下載「如心賞」APP，成功登記成為會員，即可享各式各樣的專屬優惠和禮遇，例如：迎新積分、生日禮遇、購物和餐飲優惠，以及參加各項「好心行動」義工服務。獲得積分後可換取百多項獎賞和會員專屬體驗活動。由即日起至 10 月 31 日，所有會員更可以憑有效消費獲得雙倍積分。