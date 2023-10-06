Anson Lo加持 MAX MARA熊據一方 副刊版 2023/10/06 分享： 分享： 每一個高級時裝品牌要成功，都需要有一種獨特設計或專色以茲識別，例如Bottega Veneta是綠色，Yohji Yamamoto是黑色，至於來自意大利的MAX MARA則是駱駝色，而因為選擇了這色相 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 BOSS | SAMSONITE 美德新聯乘 今日 BOSS | SAMSONITE 美德新聯乘 紀念入行30周年 agnes b. X莫文蔚聯乘紀念手鏈 今日 紀念入行30周年 agnes b. X莫文蔚聯乘紀念手鏈 林柏宏．盧瀚霆型男雙雙加持 Valentino．BLACK TIE黑勢力 2023/09/29 林柏宏．盧瀚霆型男雙雙加持 Valentino．BLACK TIE黑勢力 山本耀司親自主理 Y's for Men重生 2023/09/29 山本耀司親自主理 Y's for Men重生 Hermes秋冬手袋圖鑑 2023/09/22 Hermes秋冬手袋圖鑑 時裝服飾 時裝服飾種類 盧瀚霆 海港城 手袋 消費資訊 消費種類