亞洲清酒大賞 X WHISK 10月周日盡享清酒Brunch

果香好還是米香好？濃醇好還是淡麗好？清酒不像葡萄酒可以用葡萄來區分，比較容易掌握箇中的味道，因此「亞洲清酒大賞2023」就將356款清酒區分為9個組別，讓大家憑組別的得獎清酒，就能略知清酒的風味，美麗

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