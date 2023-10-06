亞洲清酒大賞 X WHISK 10月周日盡享清酒Brunch 副刊版 2023/10/06 分享： 分享： 果香好還是米香好？濃醇好還是淡麗好？清酒不像葡萄酒可以用葡萄來區分，比較容易掌握箇中的味道，因此「亞洲清酒大賞2023」就將356款清酒區分為9個組別，讓大家憑組別的得獎清酒，就能略知清酒的風味，美麗 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 No.3 London Dry Gin X Globe-Trotter限量版Martini Case 半島精品廊展出 2023/09/08 No.3 London Dry Gin X Globe-Trotter限量版Martini Case 半島精品廊展出 Macallan與美國平面設計師David Carson 推出全新臻彩系列 2023/09/01 Macallan與美國平面設計師David Carson 推出全新臻彩系列 芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹 2023/08/11 芝華士威士忌VS街頭藝術家 Draft Land將經典芝綠重新演繹 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 2023/08/04 Asia's 50 Best Bars 香港Coa連續3年評為The Best Bar in Asia 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 2023/07/14 大洋郵輪推珍稀葡萄酒系列 可享高達1,600美元免費岸上觀光 消費資訊 消費種類 酒吧 清酒 美麗華酒店（00071）