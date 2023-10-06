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紀念入行30周年 agnes b. X莫文蔚聯乘紀念手鏈

副刊版 2023/10/06

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今年是莫文蔚（Karen）在演藝界出道30周年，她除了舉辦《莫后光年》個人展覽，並跟一向支持音樂及藝術的時尚品牌agnes b.合作，推出agnes b. X Karen聯乘系列，包括全球限量300條

...

欄名 : Fashion

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