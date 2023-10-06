紀念入行30周年 agnes b. X莫文蔚聯乘紀念手鏈 副刊版 2023/10/06 分享： 分享： 今年是莫文蔚（Karen）在演藝界出道30周年，她除了舉辦《莫后光年》個人展覽，並跟一向支持音樂及藝術的時尚品牌agnes b.合作，推出agnes b. X Karen聯乘系列，包括全球限量300條 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 BOSS | SAMSONITE 美德新聯乘 今日 BOSS | SAMSONITE 美德新聯乘 Anson Lo加持 MAX MARA熊據一方 今日 Anson Lo加持 MAX MARA熊據一方 林柏宏．盧瀚霆型男雙雙加持 Valentino．BLACK TIE黑勢力 2023/09/29 林柏宏．盧瀚霆型男雙雙加持 Valentino．BLACK TIE黑勢力 山本耀司親自主理 Y's for Men重生 2023/09/29 山本耀司親自主理 Y's for Men重生 Hermes秋冬手袋圖鑑 2023/09/22 Hermes秋冬手袋圖鑑 莫文蔚 時裝服飾 時裝服飾種類 消費資訊 消費種類