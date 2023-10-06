BOSS | SAMSONITE 美德新聯乘 副刊版 2023/10/06 分享： 分享： 來自美國的行李品牌SAMSONITE與德國的時裝品牌BOSS，竟然來個破天荒聯乘，推出全新鋁製行李箱膠囊系列--BOSS | SAMSONITE，展現不一樣的出行美學。 SAMSONITE行政總裁 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 紀念入行30周年 agnes b. X莫文蔚聯乘紀念手鏈 今日 紀念入行30周年 agnes b. X莫文蔚聯乘紀念手鏈 Anson Lo加持 MAX MARA熊據一方 今日 Anson Lo加持 MAX MARA熊據一方 林柏宏．盧瀚霆型男雙雙加持 Valentino．BLACK TIE黑勢力 2023/09/29 林柏宏．盧瀚霆型男雙雙加持 Valentino．BLACK TIE黑勢力 山本耀司親自主理 Y's for Men重生 2023/09/29 山本耀司親自主理 Y's for Men重生 Hermes秋冬手袋圖鑑 2023/09/22 Hermes秋冬手袋圖鑑