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BOSS | SAMSONITE 美德新聯乘

副刊版 2023/10/06

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來自美國的行李品牌SAMSONITE與德國的時裝品牌BOSS，竟然來個破天荒聯乘，推出全新鋁製行李箱膠囊系列--BOSS | SAMSONITE，展現不一樣的出行美學。

SAMSONITE行政總裁

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欄名 : Fashion

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