香港運動員在本屆亞運成績亮麗，截稿前，暫時取得七金、十五銀、二十八銅，共五十面獎牌，令香港人振奮。香港人一向支持香港運動選手，因為我們都深知，他們在此城選擇了當運動員這條路，即是選擇了走一條非常艱辛難行的路。這個地方，縱然有人會出來說「致力推動香港體育發展」，但實情又是如何？我們都知：這裏有系統性、策劃性、長遠性去培養香港運動員的資源根本不多，在這裏當運動員，薪酬若有的話，也屬非常微薄，而他們的未來亦沒有保障，所以在香港選擇當運動員的人，那一定是相當熱愛那項運動。

因此，香港運動員在奧運和亞運能夠打拼出這樣耀眼的成績，絕對歸功於他們個人和背後教練的努力。當他們全都凱旋回來時，是一個很好凝聚香港市民的「全民／全城／全港撑港隊」的時機，因為支持香港運動員就是香港人由衷地覺得有共鳴和共識之事，這已是一件具有Intrinsic value（本質上有價值）之事，故不用出力死谷爛谷，港人都會發自內心地支持。

問題是：政府官方部門搞些甚麼活動，可以凝聚香港市民呢？民間當然閒閒哋有十條、八條好蹺，隨便問一個資深的公關／廣告人，都可隨口拋出幾條又新又正的蹺，去藉此製造凝聚市民的「香港驕傲時刻」（嗱，Tagline都免費提供）。一個政府若真的想聽好蹺，自然會積極訪尋民間高手，然後竭盡所能把好蹺make it happen。

即使官方部門圍內想來想去，都只能想出個（再來一次的）運動員巴士巡遊，那也無妨，能給市民開心歡呼、暫忘煩惱的機會，亦是好的。但最好可以搞得純粹一點，即是製造一個只純粹地讓香港運動員成為成件事的主角，以及讓他們可接受香港市民的歡呼和喝采之機會或場合。那甚麼是不純粹呢？明明是香港運動員才是值得掌聲的主角，卻有些跟成件事無直接關係的人乘機跑出來搶鏡兼攞彩。