美國對付中國的5柄劍

美國要窮盡一切力量去遏制中國的發展，已是路人皆見之事。美國為達此目的，工具是手上的5把利劍。這些劍雖都曾經鋒利，無堅不摧，可惜現時都已生了銹，隨時斷裂解體。

華為彎道超車 新手機達5.5G水平

第一把劍是美國的科技。科技決定生產力，軍事實力亦取決於科技。美國當今仍是科技綜合實力最強大的國家，自二次大戰後接收了世界多國的頂尖科技人才，不但首先發展出核武，派人登上月球，亦操控着互聯網，其超級電腦可與中國的有一拼之力。但近年科技有不少領域被中國超越，基礎科學研究的頂尖論文數量，已被中國追上。美國在芯片設計及生產上有先行者的優勢，在全球經濟一體化的環境中，中國認為從美國及其他國家進口芯片更加便宜，過往便不大發展這行業，以致今天美國可利用中國這短板來卡脖子，的確在短期內對中國造成相當困擾。

但中國人民的創造力及意志力似已被動員起來，在多個科技領域上升的力量勢不可擋。美國政府極怕華為，有人認為是因為未來的通訊是靠人造衛星，不再是互聯網。而人造衛星訊號在室內收不到，地上需要5G或更先進的技術連接。有了華為，美國便難以控制未來的通訊科技，所以一定要莫須有地弄死華為。但出乎美國政府及香港黃黑分子意料的，是華為不但弄不死，還彎道超車，新出手機被不少人視作到達5.5G水平，而且在沒有EUV光刻機的條件下，中國造得出7納米或更先進的芯片。不用多久，中國大有可能大量生產最先進芯片，並以白菜價出售。一旦到此階段，今天西方國家中不少著名的科技公司，恐怕競爭不住要倒閉。

美元強損生產力 更難脫離華貨

第二把劍是經濟戰。特朗普（Donald Trump）發動的貿易戰，正如有道行的經濟學家所一早預料，不但不會達到目的，且會自殘，這幾年的事實亦證明了此定論。拜登（Joe Biden）政府的愚蠢在於還是看不到這點，貿易戰還要硬撑下去，部分的通脹亦由此而來。

更嚴重的是，美國政府開支無度，欠下33萬億美元巨債，政府屢受財困停擺威脅，看不到前面的曙光。財困下要多印鈔票，這自動推高通脹，通脹一上，再加上不能不增加借貸，便惟有升息。息口上升，美元當然轉強，這倒不是甚麼好事。日圓滙率30多年前被迫上升，日本經濟便倒楣足幾十年。強美元等於美國商品或服務在國際市場中十分昂貴，美國商品容易乏人問津，這會倒過來打擊美國的生產力。市場萎縮，賺不了錢，公司的科研自會缺乏經費，科研也就比不上別人了。

本來美國也可能用金融工具威脅中國，但在俄烏戰爭中，美國及其盟友制裁俄羅斯時八寶盡出，卻仍無法撼動俄羅斯，反而暴露了自己的底牌，使中國能及早預防，美國的制裁牌未出，恐怕已成廢招了。在美國無法不加息的環境下，中國似尚暗藏一招，便是不但不跟隨加息，還反其道而行，息口有下調傾向，這使人民幣滙率向下。中國沒有追求高滙率的表面風光，滙率下調有利出口，減少入口，對美國產品的競爭力構成重大的威脅。這對美國的生產商不是好消息，但美國人民可買到價廉物美的中國貨，更脫離不了倚賴中國了。

第三把劍是外交。國務卿布林肯（Antony Blinken）可能是美國最忙碌的官員之一了，美國要到處拉幫結派威逼利誘各國對付中國，但總的效果也只是一般。世界上三分二的國家最大的貿易夥伴是中國，你要他們選邊站在美國一邊對付中國？他們懾於美國的軍事霸主地位，或許不敢得罪美國，最佳的策略便是虛與委蛇。他們並不是美國可靠的盟友。

當然，也有些國家較為死心塌地跟隨美國。英國脫歐後無依無靠，惟有把自己變成貼身膏藥般貼在美國身上。美國中情局前職員史諾登（Edward Snowden）曾揭發美國的監聽無遠弗屈，究竟有多少政要被美國政府抓住痛腳，不能不言聽計從，我們不得而知。

美威逼利誘各國抗華 惟成效弱

第四把劍是媒體資訊戰。這本是西方國家的獨門秘技，實力強大。不過，他們對中國的抹黑宣傳戰早已遭到重大挫敗。西方傳媒在香港及新疆問題上胡言亂語，對更熟悉這兩地實情的中國人民猶如打了預防針，知道不能再相信其假新聞。無理拘留華為副董事長孟晚舟更挑起中國人民對美國、加拿大的憤怒，更加不相信西方媒體的宣傳。不過，此種宣傳對西方政客卻有影響。政客支持下的大量反華宣傳，效果之一便是他們自己掉進了自設的陷阱，知道反華對美國不利，也不敢不繼續反華，難以自拔。

第五把劍是軍事。中國的核武的數量不及美國，但已有足夠摧毁美國的力量，雙方互相制衡，核戰打不起來。在常規武器上，中國早已有攻擊美國本土且無法阻擋的力量，一樣使到美國有所顧忌，中美戰爭對美國不划算。更有甚者，是美國根本沒有為與中國開戰在軍事人員訓練上及軍工生產上作出準備。美國知名軍事分析員Scott Ritter便曾指出，美國雖連年征戰，但大都是恃強凌弱，根本想不到自己的航母可以被中國的飛彈炸沉，本土也受攻擊，機場及導彈發射站也會被摧毁，這會對美國的戰略與戰術都大為打擊。軍事上，狹路相逢勇者勝，美國也討不了多少便宜。

▲ 美元近年轉強，令美國商品容易乏人問津，勢打擊美國的生產力；相反，人民幣不跟隨美加息，滙率向下，這有利中國出口。（路透社資料圖片）