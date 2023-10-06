多管齊下刺激港股交投 刻不容緩

在2021至22年度《財政預算案》中，財政司司長陳茂波宣布調整股票印花稅，將買賣雙方的交易金額印花稅由0.1%提高至0.13%，於2021年8月1日生效。然而，因美元多次加息、地緣政治及中美貿易戰等因素，香港股票交投量持續偏低。根據香港交易及結算所有限公司的統計數據，2022年全年證券市場成交總額約30.7萬億元，相較於2021年約41.2萬億元下降了25%。

交投轉趨薄弱是不少上市公司市值下滑的成因之一，影響投資者信心及企業在本港上市的意慾，對香港保持國際金融中心的地位產生負面影響。因此現階段需考慮是否調低印花稅及提供更多有效措施，為股市提供動力。

倡削印花稅 兼只向賣方徵稅

政府為了應對這一挑戰，已決定成立促進股票市場流動性專責小組，該小組的職責是全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提出改善建議。

筆者建議本港可以參考內地的做法，只向賣方徵收股票印花稅，並將目前的0.13%股票印花稅，下調至0.05%，以減輕投資者的負擔，亦可考慮減低投資者進場時的最低入場費。

英國是全球收取股票印花稅較高的國家之一，向買方收取0.5%。馬來西亞在今年7月份宣布將股票印花稅稅率由0.15%下調至0.1%，買賣雙向共收取0.2%印花稅。美國、德國及日本，並不收取股票印花稅。新加坡則單向買方收取0.2%印花稅，而且只向實物交易收取；當地推行無紙交易，因此實際上絕大部分交易都豁免印花稅。內地自1990年多次調整股票交易印花稅，其中2次上調、7次下調。對上一次調整是在2008年9月，改為只向賣方徵收，當時的股票交易印花稅是0.1%。今年8月28日，國家稅務總局為活躍資本市場、提振投資者信心，證券交易印花稅實施減半徵收，即向賣方單向收取0.05%。

香港現時買賣雙方股票印花稅各收取0.13%，雙向共收取0.26%印花稅。在國際金融市場比較之下，本港股票印花稅較高。在股票市場熾熱的情況下問題不太，但現時本港股市市況持續低迷，調低股票印花稅，推出更多刺激股市交投的措施刻不容緩。

新IPO結算平台 改革措施配合

政府其實早已有研究如何提高企業在本港上市的意慾，吸引資金進入本港股票市場，並提出為公開發行股票（IPO）作出重大改革。香港交易所計劃於本年11月22日啟用全新首次公開招股結算平台FINI，以往新股發行實行「T+5」制度，即發行人完成IPO定價後，須等待5個交易日才能上市交易；在新制度下，新股完成定價後兩天（T+2）就可以上市交易，IPO結算周期縮短3個交易日。

不過，上述措施要發揮效能，需有一定的市場氣氛，投資者的資金可以快速回籠，並節省借貸抽新股的成本。惟本港現時的股票市場並不活躍，企業在本港招股上市的意慾低，因此需要作出更具效果的改革措施，與FINI產生協同效應，刺激港股交投。

宜減每手交易股數 降投資門檻

與歐美股票交易以1股為單位不同，港交所一直以「一手」作為交易單位，一手一般是50股或100股，入場交易額可達幾萬元。以騰訊控股 （00700） 為例，1股現價約300元，一手100股計，入場費約3萬元。若將一手股票交易調低至最低1萬元左右，降低投資者的入場門檻，可吸引更多投資者參與股票交易。同時，應盡快落實新股通計劃，讓內地投資者可以使用人民幣在內地認購香港新股，從而擴大港股的投資者基數，吸引世界各地的企業，特別是規模巨大的沙特阿美來港招股上市。

▲ 香港交易所計劃於本年11月22日啟用全新首次公開招股結算平台FINI，可謂對IPO作出重大改革。（資料圖片）