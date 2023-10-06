烏克蘭研隱身斗篷 阻隔熱輻射避無人機探測 行政人員版 2023/10/06 分享： 分享： 綜合外媒報道，烏克蘭數碼轉型部門部長Mykhailo Fedorov日前展示一款隱形斗篷，聲稱可阻絕熱輻射，躲過熱成像攝影機和無人機探測，讓烏克蘭士兵在敵軍面前隱身。目前，斗篷已投入烏克蘭第35獨立海 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 今日 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS 2023/10/05 Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs 2023/10/05 Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃 2023/10/04 Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃 Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償 2023/10/04 Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償 創新科技及應用 科技行業 科研 烏克蘭 無人機 頓巴斯 戰爭