烏克蘭研隱身斗篷 阻隔熱輻射避無人機探測

綜合外媒報道，烏克蘭數碼轉型部門部長Mykhailo Fedorov日前展示一款隱形斗篷，聲稱可阻絕熱輻射，躲過熱成像攝影機和無人機探測，讓烏克蘭士兵在敵軍面前隱身。目前，斗篷已投入烏克蘭第35獨立海

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