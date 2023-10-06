  • 28°C
香港時間 : 20231006日 (週五) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

烏克蘭研隱身斗篷 阻隔熱輻射避無人機探測

行政人員版 2023/10/06

分享：

分享：

綜合外媒報道，烏克蘭數碼轉型部門部長Mykhailo Fedorov日前展示一款隱形斗篷，聲稱可阻絕熱輻射，躲過熱成像攝影機和無人機探測，讓烏克蘭士兵在敵軍面前隱身。目前，斗篷已投入烏克蘭第35獨立海

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能
今日
Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能
Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS
2023/10/05
Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS
Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs
2023/10/05
Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs
Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃
2023/10/04
Visa推動生成式AI初創 推7.8億風險投資計劃
Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償
2023/10/04
Twitter改名X惹訴訟 美企控侵犯商標索償
創新科技及應用 科技行業 科研 烏克蘭 無人機 頓巴斯 戰爭

上一篇文章

WhatsApp現假網站 用戶3招防墮陷阱

下一篇文章

Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？