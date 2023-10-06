XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像 行政人員版 2023/10/06 分享： 分享： 當日Hello Hong Kong宣傳短片被質疑已淡出公眾視綫多年的明星是否能代表今日香港，陳慧琳成眾矢之的。Kelly其後又開演唱會，更與新進歌手星星兔推出新歌；而整首MV以最先進的XR延展實境拍攝 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統 2023/09/29 三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統 善用人工智能科技 保障歌手版權人權益 2023/09/22 善用人工智能科技 保障歌手版權人權益 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 2023/09/15 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 2023/09/08 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 2023/09/01 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 創新科技及應用 科技行業 科研 香港 演員 歌手 表演 演唱會 元宇宙 MV