XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像

當日Hello Hong Kong宣傳短片被質疑已淡出公眾視綫多年的明星是否能代表今日香港，陳慧琳成眾矢之的。Kelly其後又開演唱會，更與新進歌手星星兔推出新歌；而整首MV以最先進的XR延展實境拍攝

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