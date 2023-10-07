探尋ESG科技與商機 生產力局助中小企開創未來！

順德是廣東省是其中一個商業經濟重地及製造強區，擁有先進生產設備及創新技術。香港生產力促進局「知創企業家 網絡」與星展銀行攜手舉辦的《科技．ESG．傳承．商機 順德商聚考察團》早前圓滿結束，與近30位粵港澳大灣區企業家代表展開兩日一夜業務考察之旅，透過實地考察順德的商業環境、創新科技及企業ESG理念，促進香港與順德政企之間的深入交流，了解順德的商業優勢及大灣區高質量發展前景，推動兩地產業發展、實現新型工業化，開拓新商機。

▲ 一眾團友們到訪順德新能源科技小鎮。

▲ 順德區台港澳事務局副局長區植朋先生(右)和順控集團代表鄭志萍女士(左)與生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士(中)合照。

高水平商務分享會 深度交流廣結政商人脈

考察團一行人率先到訪順德新能源汽車小鎮孵化基地，了解他們如何打造科技質量服務集聚區、成為對接廣深港澳資源的協同發展高地，然後抵達順德港澳城港澳台交流促進中心與粵港澳大灣區和創空間，與一眾順德企業家、星展銀行代表及香港創業家進行深度交流，探討合作機會，同時深入了解順德政府對港澳創業者以及科技創新的支持政策。

▲ 隨團參與於粵港澳大灣區和創空間展開的企業家代表論壇，了解順德的營商環境優勢以及行業資訊。

▲ 兩地企業家及支持機構代表們在粵港澳大灣區和創空間合照。

考察世界級巨企與上市企業 多角度掌握致勝之道

考察團成功到訪位列世界500強的順德巨企：美的集團，參觀企業展廳及美的歷史館等，集團代表向大家分享集團如何成為全球最大的電器生產商之一，深入介紹智能家居、工業技術、樓宇科技、機械人與自動化及創新業務五大業務板塊，以及最新高端產品及科技，讓團友眼界大開！

▲ 考察團參觀美的集團企業展廳及美的歷史館，了解企業的發展歷程以及創新業務等。

▲ 美的集團展廳展示高端產品及科技。

亦獲安排到訪廣東申菱環境系統股份有限公司，其董事及副總裁崔梓華與市場經理李迎春帶領團友們參觀申菱環境智能製造車間、三基地冷凍站、印象展廳及機房，講解研發設計、標準化企業方案及生產製造等營運策略；隨後到訪大受年輕人歡迎的小家電品牌：小熊電器股份有限公司，其副總經理劉奎與數字化中心總監溫泉飛分享數字化運營管理秘訣，介紹研發創意家電產品業務及創新商業模式，如何藉互聯網渠道深度發掘消費者群，團友們都把握機會與行業領袖互動交流！

此外，團友亦分別到訪聯塑班皓光伏新能源科技(廣東)有限公司及灣區1號新能源產業園。聯塑班皓光伏新能源科技(廣東)有限公司組件生產部經理蔡劍鋒為大家介紹光伏自動化生產線及一體化光伏能源解決方案，深入介紹企業將ESG相關能源推向全球的理念。浦京德朗(佛山)產業發展有限公司何菀紅則分享灣區1號新能源產業園引進新能源領域相關企業的優惠政策，積極幫助大灣區邁向智能製造。

▲ 考察團與廣東申菱環境系統股份有限公司代表大合照。

▲ 廣東申菱環境系統股份有限公司安排團友們進入三基地冷凍企，了解生產製造技術和營運策略。

▲ 小熊電器股份有限公司開放展廳予考察團了解其研發創意家電產品業務及創新商業模式。

▲ 聯塑班皓光伏新能源科技(廣東)有限公司代表介紹ESG策略。

▲ 隨團參觀聯塑班皓光伏新能源科技(廣東)有限公司展廳。

▲ 灣區1號新能源產業園熱烈歡迎考察團到訪。

助力企業升級轉型 生產力局推動順德新型工業化

最後更獲安排參觀周大福匠心智造中心，由生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士分享過往生產力與周大福匠心智造中心緊密合作，聯手打造面向黃金珠寶產品的自動物流及配貨中心，共同研發貨品自動分揀及存儲系統，以自動化和智能化技術，代替部分重複、複雜的人手勞動，從而提升效率、提高作業質量、降低營運成本，助企業升級轉型。

▲ 團友們於周大福匠心智造中心展廳認識持續發展理念及傳統工藝的傳承與創新。

▲ 周大福匠心智造中心人員即場展示批鑿拋光的人手工藝技術。

透過是次考察活動，團友們不僅認識順德的創新ESG科技發展及新型工業化，更安排他們親自體驗順德名菜「大良炒牛奶」，感受順德美食文化。

考察團行程最終在一片輕鬆愉快氣氛中圓滿結束，成果豐碩。展望未來，「知創企業家網絡」將繼續安排考察，透過舉辦更多考察活動，帶領中小企走訪大灣區城市的標桿企業與科技群，促進業界商貿交流，助企業抓緊商機，善用創新科技並實現可持續發展！下一場考察團詳情容後於「知創企業家網絡」網站公布。

最新活動: 《中小企資援組：科技+ 中小企採購博覽會2023》

由 生產力局 與 工業貿易署 攜手策動，專為中小企業和初創公司打造、全方位的大型博覽盛事《中小企資援組：科技+ 中小企採購博覽會2023》，把握機會與星級嘉賓講者及潛在合作伙伴建立聯繫！一次過掌握實用科技方案、跨境電商機遇、政府資助及支援、ESG策略、增強企業競爭能力，實現可持續發展！

豐富內容包括：

- 50+展覽：匯聚科技展商、資助基金執行機構

- 7 大主題研討會：涵蓋 數碼轉型、跨境電商、政府資助 、香港科研機構採購需求 、ESG 範疇

- 免費諮詢



日期：10月10日(星期二)至10月11日(星期三)

時間：09:30-18:00

地點：生產力大樓

登記: http://u.hkpc.org/SF2023

費用: 全免

(特約)