愛彼CODE 11.59全新尺寸 Audemars Piguet 演繹中性美學  

▲ Audemars Piguet推出兩款愛彼CODE 11.59新作，以38毫米纖細外形攻佔中性市場。

時間會證明實力，2019年面世的愛彼CODE 11.59系列腕錶，短短四年間接連推出多色錶盤、雙色金錶殼、超複雜功能、精鋼材質錶款等，關注度一直高企。今次新系列的焦點落在錶殼尺寸之上，首次發表38毫米玫瑰金型號，比起現有的41、42毫米尺寸輕巧，以纖細外形攻佔中性市場，再一次發揮愛彼CODE 11.59系列的無限可能，完美示範將潛力化為實力。

系列名稱中的CODE來自Challenge（挑戰）、Own（根源）、Dare（勇敢）、Evolve（進化），展示品牌不斷自我挑戰，突破製錶界限的決心；11.59是午夜前的一分鐘，解讀為一直走在明日之前。兩組字併合起來像密碼，其背後承載的製錶概念，足以為腕錶世界開啟新篇章。

2019年，愛彼CODE 11.59系列率先在日內瓦高級鐘錶展中展開新一頁，初亮相之時已宣布鎖定目標，要成為Audemars Piguet繼Royal Oak皇家橡樹系列後的重要新經典。打破常規的錶殼設計，以圓形外殼內嵌八角形內殼，顛覆了Audemars Piguet錶款的既定形象，當年引發一輪熱議，也令不少Royal Oak鐵粉抱觀望態度。四年以來，進取的愛彼CODE 11.59系列屢獻新猶，新作源源不絕，結果哪些錶款跑出﹖小孩才做選擇，成熟的Audemars Piguet錶迷照單全收。

▲ 18K玫瑰金錶殼搭配紫色漣漪紋錶面，以及同色鱷魚皮錶帶，防水深度高達30米。

▲ 18K玫瑰金錶殼搭配象牙白色漣漪紋錶面及內錶圈，綴以玫瑰金立體時標、螢光塗層玫瑰金指針。

38毫米涵蓋設計特色

單計今年上半年，愛彼CODE 11.59系列已一口氣推出六款全新精鋼自動上鏈腕錶及自動上鏈計時碼錶；來到下半年，焦點一轉，着眼點在於重新調整比例，換上38毫米的18K玫瑰金錶殼，尺寸及款式中性，是男女都能駕馭的錶款。最先登場的兩款分別搭配紫色或象牙白色漣漪紋錶面，儘管錶殼尺寸縮小，系列的設計特色不變，錶殼以經典霧面打磨與拋光倒角交錯處理，招牌八角錶身嵌入超薄錶圈與圓形底蓋之間，結構細膩，層次分明。

Audemars Piguet的製錶工藝從不忽略細節，造型獨特的錶耳頂部焊接於錶圈上，錶耳底部則連接錶底蓋，視覺上成一直線筆直對齊。錶冠沿用今年推出的升級新設計，槽紋較淺但更加鮮明，將愛彼CODE 11.59系列極盡複雜的錶殼幾何結構，以簡潔利落的外觀呈現出來。

▲ 錶耳的頂部焊接於錶圈上，錶耳底部連接錶殼底蓋並筆直對齊。

▲ 八角錶身置於錶殼中層，嵌入超薄錶圈與圓形底蓋之間，層次分明。

玫瑰金首搭同心圓

今年專為精鋼型號設計的全新漣漪紋錶面，如今亦移師到38毫米的18K玫瑰金錶殼之內。這款由Audemars Piguet與瑞士機刻雕花師Yann von Kaenel攜手開發的標誌性同心圓圖形，工序絕不簡單，先由人手在壓印模具上鑴刻圖案，再用沖壓機於錶盤壓印。新系列的紫色及象牙白色錶盤以PVD鍍膜技術製作，可維持沖壓花紋並突顯其立體感，乍看像漣漪般從錶面中央向外擴展，近距離觀察，會發覺當中隱藏着數以百計的凹點，在光線折射下營造出細密層次，構成震撼的視覺效果。

18K玫瑰金時標與指針經亮面拋光與立體刻面，提升整體對比度，指針加上Super LumiNova夜光塗層，確保在黑暗環境下仍清晰易讀。錶帶則採取與錶面呼應的紫色或象牙白色大方格鱗紋鱷魚皮，配以此系列特有鑄刻「Audemars Piguet」字樣的18K玫瑰金針式帶扣，與腕錶整體的優雅氣質一脈相承。

▲ 錶面花紋恍如陣陣漣漪，從錶面中央向外蕩漾，數百個凹點散佈其中，構成獨特的光影和色彩效果。

▲ 時標與指針經亮面拋光與立體刻面處理，營造鮮明的對比效果。

新生代纖細機芯

兩款新作均搭載Audemars Piguet的新生代5900自動上鍊機芯，特點是纖細而耐用，總直徑26.2毫米，厚度只有4毫米，擺輪頻率高達4赫茲，可提供長達60小時的動力儲存。5900機芯於2022年首度亮相，專為 37毫米Royal Oak皇家橡樹系列研發，具備時、分、秒及日期顯示功能。透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可鑑賞22K玫瑰金自動盤，以及拋光倒角、垂直緞面打磨、日內瓦波紋、珍珠圓點打磨與手工倒角等其他零件上極其精美的高級製錶精修裝飾，一如以往，不會令要求極高的Audemars Piguet追隨者失望。

▲ 搭載2022年首度亮相的5900機芯，具備時、分、秒及日期顯示功能。

(特約)