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倫敦Vabel Lawrence戶戶連精緻裝潢 1房$425.5萬入場

置業家居 2023/10/07

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港人移居英國與日俱增，不少均選擇落戶經濟發展蓬勃且位置便利的倫敦。本周末有位處倫敦Zone 3 Seven Sisters的Vabel Lawrence在港展銷，全盤僅設59伙，賣點為戶戶備精裝及位置

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欄名 : 海外置業

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