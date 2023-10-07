倫敦Vabel Lawrence戶戶連精緻裝潢 1房$425.5萬入場 置業家居 2023/10/07 分享： 分享： 港人移居英國與日俱增，不少均選擇落戶經濟發展蓬勃且位置便利的倫敦。本周末有位處倫敦Zone 3 Seven Sisters的Vabel Lawrence在港展銷，全盤僅設59伙，賣點為戶戶備精裝及位置 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Skyline Collection, Bermondsey Heights 戶戶享360度市景 1房入場價$488萬起 2023/09/30 倫敦Skyline Collection, Bermondsey Heights 戶戶享360度市景 1房入場價$488萬起 吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起 2023/09/23 吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 2023/09/16 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 2023/09/09 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 2023/09/02 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 英國 倫敦 海外物業 英鎊