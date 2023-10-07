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粉嶺古洞南華第一期 $5,000萬豪裝現樓示範屋 富歐式豪華風格

置業家居 2023/10/07

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資本策略發展的古洞南華第一期，於周三（4日）開放現樓示範屋，為粉錦公路333C屋，發展商斥$5,000萬作裝修。資本策略執行董事何樂輝稱，項目會以市價推出，並參考最近同區洋房成交價，並以中港商人為目標

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欄名 : 新盤速遞

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