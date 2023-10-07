粉嶺古洞南華第一期 $5,000萬豪裝現樓示範屋 富歐式豪華風格 置業家居 2023/10/07 分享： 分享： 資本策略發展的古洞南華第一期，於周三（4日）開放現樓示範屋，為粉錦公路333C屋，發展商斥$5,000萬作裝修。資本策略執行董事何樂輝稱，項目會以市價推出，並參考最近同區洋房成交價，並以中港商人為目標 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起 2023/09/23 屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起 九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場 2023/09/23 九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 2023/09/02 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 2023/09/02 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 2023/09/02 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 一手市場 粉嶺