粉嶺古洞南華第一期 $5,000萬豪裝現樓示範屋 富歐式豪華風格

資本策略發展的古洞南華第一期，於周三（4日）開放現樓示範屋，為粉錦公路333C屋，發展商斥$5,000萬作裝修。資本策略執行董事何樂輝稱，項目會以市價推出，並參考最近同區洋房成交價，並以中港商人為目標

...