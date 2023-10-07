新盤銷售連跌兩季 第四季銷售又如何？

原先預計2023年是復常之年，政府剛公布的零售業總銷貨價值已經連升8個月，2023年首8個月合計的零售業總銷貨數量，已較去年同期顯著回升17.3%，零售市況回升，奈何今年首三季樓市卻幾乎原地踏步。總體而言，按一手住宅銷售資訊網的成交紀錄冊，今年首三季一手新盤市場合共售出約8,419伙新盤銷量，僅僅較去年同期輕微增加約100伙而已，增幅僅1.3%而已。

無可否認，今年年初市場仍然對今年新盤銷情抱着極大的期望，因應去年的樓市在疫情肆虐下，新盤市場幾近「冰封」，個別月份新盤市場完全停擺，零新盤推售下，去年一手新盤市場交投自然淡靜，而今年是疫後反彈的一年，多個大型新盤相繼推售，原先市場亦預期今年新盤銷情或許可以顯著反彈，奈何今年首三季樓市表現確實強差人意。

買家審慎 新盤震撼價吸客

換言之，盡管疫情已完全過去，整體經濟亦逐步回復正增長，受惠於旅客回歸，今年零售業的消費總額亦較去年顯著反彈，奈何樓市表現幾乎原地踏步，買家入市心態依然審慎，不單如此，隨着整體樓價已連跌4個月，今年首三季亦有個別新盤以「震撼低價」登場。

不過或許基於買家心態依然審慎，加上個別發展商的定價仍然進取，令今年首三季新盤銷售出現極大的差距，今年第一季發展商明顯加快推盤步伐，令首季新盤銷售急速反彈，整季共售出約3,536伙新盤，較去年第四季只有800多伙急速反彈三倍，不過踏入第二及第三季，新盤銷售卻接連下跌，第二季新盤銷售回落至2,775伙，過去的第三季進一步回落至只有約2,100伙。

發展商加快推盤追數

踏入第四季究竟新盤銷售會否回升，相信大家亦明白，因應首三季新盤市場顯著落後，新盤銷售「不似預期」，發展商自然需要「追數」，近月發展商已明顯審價開價，個別更以低於市價推盤，實行全速加快推盤，務求「貨如輪轉」加快套現，相信踏入第四季樓市可望加快復常，加上早前金管局已放寬按揭保險計劃至樓花物業，有助樓花銷售，賣樓亦加快。

▲ 筆者指，首三季新盤市場顯著落後，發展商為求「追數」，個別以低於市價推盤，實行全速加快推盤。（資料圖片）