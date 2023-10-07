  • 24°C
香港時間 : 20231007日 (週六) 06:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤銷售連跌兩季 第四季銷售又如何？

置業家居 2023/10/07

分享：

分享：

原先預計2023年是復常之年，政府剛公布的零售業總銷貨價值已經連升8個月，2023年首8個月合計的零售業總銷貨數量，已較去年同期顯著回升17.3%，零售市況回升，奈何今年首三季樓市卻幾乎原地踏步。總體而言，按一手住宅銷售資訊網的成交紀錄冊，今年首三季一手新盤市場合共售出約8,419伙新盤銷量，僅僅較去年同期輕微增加約100伙而已，增幅僅1.3%而已。

無可否認，今年年初市場仍然對今年新盤銷情抱着極大的期望，因應去年的樓市在疫情肆虐下，新盤市場幾近「冰封」，個別月份新盤市場完全停擺，零新盤推售下，去年一手新盤市場交投自然淡靜，而今年是疫後反彈的一年，多個大型新盤相繼推售，原先市場亦預期今年新盤銷情或許可以顯著反彈，奈何今年首三季樓市表現確實強差人意。

買家審慎 新盤震撼價吸客

換言之，盡管疫情已完全過去，整體經濟亦逐步回復正增長，受惠於旅客回歸，今年零售業的消費總額亦較去年顯著反彈，奈何樓市表現幾乎原地踏步，買家入市心態依然審慎，不單如此，隨着整體樓價已連跌4個月，今年首三季亦有個別新盤以「震撼低價」登場。

不過或許基於買家心態依然審慎，加上個別發展商的定價仍然進取，令今年首三季新盤銷售出現極大的差距，今年第一季發展商明顯加快推盤步伐，令首季新盤銷售急速反彈，整季共售出約3,536伙新盤，較去年第四季只有800多伙急速反彈三倍，不過踏入第二及第三季，新盤銷售卻接連下跌，第二季新盤銷售回落至2,775伙，過去的第三季進一步回落至只有約2,100伙。

發展商加快推盤追數

踏入第四季究竟新盤銷售會否回升，相信大家亦明白，因應首三季新盤市場顯著落後，新盤銷售「不似預期」，發展商自然需要「追數」，近月發展商已明顯審價開價，個別更以低於市價推盤，實行全速加快推盤，務求「貨如輪轉」加快套現，相信踏入第四季樓市可望加快復常，加上早前金管局已放寬按揭保險計劃至樓花物業，有助樓花銷售，賣樓亦加快。

筆者指，首三季新盤市場顯著落後，發展商為求「追數」，個別以低於市價推盤，實行全速加快推盤。（資料圖片）

撰文 : 楊永健 世紀21 Q動力總經理

欄名 : 樓市講場

最新專欄文章 更多

新按保適用於樓花/現樓 建期與即供如何選？
2023/09/30
新按保適用於樓花/現樓 建期與即供如何選？
第四季按息難回落 市場氣氛料受影響
2023/09/23
第四季按息難回落 市場氣氛料受影響
高齡藍籌屋苑 可借足30年按揭？
2023/09/16
高齡藍籌屋苑 可借足30年按揭？
免保費按揭成數高達75% 高成數按揭保費降低
2023/09/09
免保費按揭成數高達75% 高成數按揭保費降低
股市回穩經濟回暖 樓市整固快完結
2023/09/02
股市回穩經濟回暖 樓市整固快完結
一手市場

上一篇文章

CCL連跌8周 年內升幅近乎蒸發

下一篇文章

倫敦Vabel Lawrence戶戶連精緻裝潢 1房$425.5萬入場

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？