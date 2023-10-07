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黑膠養父窮一生守護唱片 數十載珍藏逾30萬張

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黑膠唱片近年在全球各地再次掀起熱潮，2022年全美黑膠唱片銷量更是35年來首度超越CD。原來香港都有一個人，從六十年代開始鍾情黑膠，從未間斷，那便是人稱「黑膠養父」，亦是黑膠碟專賣店「Vinyl

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