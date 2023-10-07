黑膠養父窮一生守護唱片 數十載珍藏逾30萬張 置業家居 2023/10/07 分享： 分享： 黑膠唱片近年在全球各地再次掀起熱潮，2022年全美黑膠唱片銷量更是35年來首度超越CD。原來香港都有一個人，從六十年代開始鍾情黑膠，從未間斷，那便是人稱「黑膠養父」，亦是黑膠碟專賣店「Vinyl ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 本地插畫師Oh Mankee原創「HOKO」飛天貓 現身港鐵7大商場陪你打卡 2023/09/16 本地插畫師Oh Mankee原創「HOKO」飛天貓 現身港鐵7大商場陪你打卡 移英地產代理教路 英國買樓自住投資攻略 2023/08/26 移英地產代理教路 英國買樓自住投資攻略 Hush Home研發高性價比床褥 首創獨立房免費試睡20分鐘 2023/08/19 Hush Home研發高性價比床褥 首創獨立房免費試睡20分鐘 床褥應何時更換？如何保養？ 2023/08/19 床褥應何時更換？如何保養？ 3種獨特床上用品 滿足睡眠需要 2023/08/19 3種獨特床上用品 滿足睡眠需要 人物專訪 音樂 興趣