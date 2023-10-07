錯過減辣時機 隨時得不償失

【分析】本港樓市受高息環境困擾，雖然市場一度憧憬全面通關後，樓市可持續復甦，但通關紅利於首季過後，卻盪然無存，樓價及成交量均拾級而下，就算政府曾於第三季放寬按揭政策，但幫助有限，交投氣氛疲弱，假如要在

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