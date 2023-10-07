20大屋苑交投淡靜 新港城全季僅錄8宗成交

【二手篇】本港經濟復甦不似預期、美聯儲持續加息，且多個新盤持續低價出擊下，令二手樓市交投量大幅下挫。本刊統計本港20大屋苑交投量及平均呎價，今年第三季各屋苑共錄439宗成交，較今年第二季的559宗，減

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