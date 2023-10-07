20大屋苑交投淡靜 新港城全季僅錄8宗成交 置業家居 2023/10/07 分享： 分享： 【二手篇】本港經濟復甦不似預期、美聯儲持續加息，且多個新盤持續低價出擊下，令二手樓市交投量大幅下挫。本刊統計本港20大屋苑交投量及平均呎價，今年第三季各屋苑共錄439宗成交，較今年第二季的559宗，減 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 回望第三季 息魔重擊 量價齊挫 靜待《施政》振樓市 今日 回望第三季 息魔重擊 量價齊挫 靜待《施政》振樓市 錯過減辣時機 隨時得不償失 今日 錯過減辣時機 隨時得不償失 CCL按季跌逾半成 第一城呎價跌逾12%最傷 今日 CCL按季跌逾半成 第一城呎價跌逾12%最傷 第三季交投減近24% 親海駅低開湊效成票王 今日 第三季交投減近24% 親海駅低開湊效成票王 第四季8,353伙新盤可推 YOHO WEST料搶閘登場 今日 第四季8,353伙新盤可推 YOHO WEST料搶閘登場 你可能感興趣 回望第三季 息魔重擊 量價齊挫 靜待《施政》振樓市 今日 01:00 回望第三季 息魔重擊 量價齊挫 靜待《施政》振樓市 錯過減辣時機 隨時得不償失 今日 01:00 錯過減辣時機 隨時得不償失 CCL按季跌逾半成 第一城呎價跌逾12%最傷 今日 01:00 CCL按季跌逾半成 第一城呎價跌逾12%最傷 最新專欄文章 更多 人人可用生成式AI 香港打工仔馬上被取代？ 今日 人人可用生成式AI 香港打工仔馬上被取代？ 方保僑點睇AI發展 與AI共存最理想 今日 方保僑點睇AI發展 與AI共存最理想 網民點睇AI的發展 ? 今日 網民點睇AI的發展 ? AI常見應用行業 今日 AI常見應用行業 內部已使用AI提高效率 今日 內部已使用AI提高效率 放盤 新港城 二手市場 成交 維港灣