CCL按季跌逾半成 第一城呎價跌逾12%最傷

【二手篇】市況走勢持續低迷之下，整體二手造價亦於今年第三季持續回調；反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）本周最新報156.79，按季累跌逾半成。本刊統計的20大屋苑市況之中，多達17個屋苑的呎

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