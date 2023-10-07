第三季交投減近24% 親海駅低開湊效成票王 置業家居 2023/10/07 分享： 分享： 【一手篇】第三季一手市場受加息因素影響，加上部分發展商觀望本月《施政報告》，會否一如市場預期減辣，拖慢推盤步伐，令第三季新盤成交涉2,133宗，相較第二季的2,801宗，減少668宗或跌23.8%，創 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 回望第三季 息魔重擊 量價齊挫 靜待《施政》振樓市 今日 回望第三季 息魔重擊 量價齊挫 靜待《施政》振樓市 錯過減辣時機 隨時得不償失 今日 錯過減辣時機 隨時得不償失 20大屋苑交投淡靜 新港城全季僅錄8宗成交 今日 20大屋苑交投淡靜 新港城全季僅錄8宗成交 CCL按季跌逾半成 第一城呎價跌逾12%最傷 今日 CCL按季跌逾半成 第一城呎價跌逾12%最傷 第四季8,353伙新盤可推 YOHO WEST料搶閘登場 今日 第四季8,353伙新盤可推 YOHO WEST料搶閘登場 你可能感興趣 回望第三季 息魔重擊 量價齊挫 靜待《施政》振樓市 今日 01:00 回望第三季 息魔重擊 量價齊挫 靜待《施政》振樓市 錯過減辣時機 隨時得不償失 今日 01:00 錯過減辣時機 隨時得不償失 20大屋苑交投淡靜 新港城全季僅錄8宗成交 今日 01:00 20大屋苑交投淡靜 新港城全季僅錄8宗成交 最新專欄文章 更多 人人可用生成式AI 香港打工仔馬上被取代？ 今日 人人可用生成式AI 香港打工仔馬上被取代？ 方保僑點睇AI發展 與AI共存最理想 今日 方保僑點睇AI發展 與AI共存最理想 網民點睇AI的發展 ? 今日 網民點睇AI的發展 ? AI常見應用行業 今日 AI常見應用行業 內部已使用AI提高效率 今日 內部已使用AI提高效率 一手市場 施政報告 港滙 銀行 HENLEY PARK 成交