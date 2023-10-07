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第四季8,353伙新盤可推 YOHO WEST料搶閘登場

置業家居 2023/10/07

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【展望】雖然第三季新盤銷情未如預期，但踏入第四季，仍有多個新盤正磨拳擦掌，準備在季內先後登場，料涉13個新盤，可推售8,353伙，當中不乏備有逾千伙的大型樓盤。

其中，天水圍天榮站YOHO WEST已於

...

欄名 : 封面故事

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