回望第三季 息魔重擊 量價齊挫 靜待《施政》振樓市

第三季樓市受高息環境影響，買賣氣氛明顯轉弱，季內整體物業成交量進一步回軟，下跌至約1.2萬宗，按季急挫18%，同期樓價亦未見起色，以中原城市領先指數（CCL）計算，季內累挫5.5%，業界人士預期，假如

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