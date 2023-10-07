曼谷槍擊案再惹安全警號 泰國旅行 實用小貼士 副刊版 2023/10/07 分享： 分享： 泰國曼谷市中心遊客熱點暹羅百麗宮百貨（Siam Paragon）日前發生槍擊案，一名14歲少年在商場內開槍，數百人在現場急忙逃生，槍手最後被制服。泰國警方證實事件造成2死5傷，死傷者並各有一名中國公民 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 Pokémon Center 12月登陸台北 必影巨型啟暴龍打卡位 2023/10/05 Pokémon Center 12月登陸台北 必影巨型啟暴龍打卡位 德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業 2023/08/12 德國首間 Rosewood瑰麗酒店 慕尼黑開業 日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情 2023/07/12 日本國家旅遊局進駐香港書展 沉浸式體驗傳統文化風情 台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴 2023/07/11 台北福華大飯店 推出澎湖滋味海鮮饗宴 大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典 2023/07/10 大阪梅田夏日活動 穿浴衣參與日系祭典 泰國 入境處 曼谷 槍擊