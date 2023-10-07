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曼谷槍擊案再惹安全警號 泰國旅行 實用小貼士

副刊版 2023/10/07

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泰國曼谷市中心遊客熱點暹羅百麗宮百貨（Siam Paragon）日前發生槍擊案，一名14歲少年在商場內開槍，數百人在現場急忙逃生，槍手最後被制服。泰國警方證實事件造成2死5傷，死傷者並各有一名中國公民

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欄名 : 旅事通

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