香港兒童合唱團友共情音樂會 許冠傑現身支持分享音樂歷程 副刊版 2023/10/09 分享： 分享： 「香兒邁向55周年『友共情』音樂會系列——虛心向許冠傑致敬」音樂會日前圓滿舉行，許冠傑不但在演出當日到現場欣賞表演，更連綵排都現身支持一眾小朋友，給予溫暖的鼓勵及寶貴的意見。 為向「廣東歌之父」許冠傑致 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 旺角LDeluxe by LBuy旗艦店 將日本涉谷Parco 6樓搬來港？ 2023/09/25 旺角LDeluxe by LBuy旗艦店 將日本涉谷Parco 6樓搬來港？ 全球最適合學生的城市 倫敦第五次蟬聯第一位 2023/09/23 全球最適合學生的城市 倫敦第五次蟬聯第一位 《美獅鋒味搖滾美食節》重臨 謝霆鋒夥拍名廚再度獻技 2023/09/21 《美獅鋒味搖滾美食節》重臨 謝霆鋒夥拍名廚再度獻技 球王美斯代言 adidas Z.N.E回歸最基本 2023/09/20 球王美斯代言 adidas Z.N.E回歸最基本 香港仔魚市場精華遊 免費導賞享受漁港風情 2023/09/18 香港仔魚市場精華遊 免費導賞享受漁港風情