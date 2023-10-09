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香港兒童合唱團友共情音樂會 許冠傑現身支持分享音樂歷程

副刊版 2023/10/09

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「香兒邁向55周年『友共情』音樂會系列——虛心向許冠傑致敬」音樂會日前圓滿舉行，許冠傑不但在演出當日到現場欣賞表演，更連綵排都現身支持一眾小朋友，給予溫暖的鼓勵及寶貴的意見。

為向「廣東歌之父」許冠傑致

...

欄名 : 新鮮熱辣

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