香港兒童合唱團友共情音樂會 許冠傑現身支持分享音樂歷程

「香兒邁向55周年『友共情』音樂會系列——虛心向許冠傑致敬」音樂會日前圓滿舉行，許冠傑不但在演出當日到現場欣賞表演，更連綵排都現身支持一眾小朋友，給予溫暖的鼓勵及寶貴的意見。

為向「廣東歌之父」許冠傑致

...