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夜市參考

副刊版 2023/10/09

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中國內地的夜市經濟有哪些值得參考？依之前觀察而言，現在大致有幾種模式：一是最傳統的攤檔式美食街，去年崛起的淄博自然是其中一例，但其實全國各地，由西安、成都、長沙、南京到青島，都有這類攤檔街，而要真的闖出名堂令人留有印象，在夜市吃喝時的獨特體驗和可傳播性就好重要。

譬如燒烤哪裏都有，淄博的一招是大部分桌上都擺放小爐子，上盤的食材只得七成熟，要自己在爐上再燒，大大加強參與感。至於西安的回民街，可吃到更多大西北的食物；青島則主攻海鮮，所以說都得有自身的食物特色。而淄博所以能成為後起代表，是因為其實地方政府方面做足工夫配合，譬如有燒烤專綫，對外來遊客有清晰指引，又對年輕旅客入住有優惠政策，連警察和當地人都訓導要對外來客人友善。

另一樣是靠城市中心的花花世界，通常是在大廣場或主街道有燈光騷（有時這些燈飾效果，打到令人覺得光污染）或水舞表演等，吸引人夜晚來圍觀，順帶周邊消費。西安的大唐不夜城，或杭州西湖邊就是這類型。

再有是多多演出活動，譬如大型的演唱會，小型的街頭演出，都特別可以吸人流，甚至令人遠道而來。另以上海而言，疫情時中斷了，但一直慢慢建立的，是空置大廈改造而成的小型劇場或遊戲空間，特別吸引年輕觀眾。譬如大世界遊樂場，分隔成不同的演出場地，有近年特別流行的talk show、改編韓國舞台劇的小劇場。其他辦公樓，就改裝成玩劇本殺或密室逃脫的空間，改建也不需很大成本，但一方面令藝團可持續，也打開一個新的夜市市場。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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