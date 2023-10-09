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真的食得輕盈？

副刊版 2023/10/09

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Jenny是位OL，中午喜歡到coffee shop跟同事聊聊天，最重要是可以吃個輕盈午餐，希望可以保持纖瘦的身形。

「你記得我建議過你選哪款低脂午餐嗎？」我問。

Jenny說：「當然記得，我選了雞肉蕎麥冷麵，多加了一杯黑咖啡梳打。我的同事點了個雜莓希臘乳酪杯、一份藍莓鬆餅和脫脂牛奶咖啡，她說因要減肥，所以吃得light些，換着是我肯定不夠兩小時就肚餓，忍不住去買燒賣吃。」

「想成功減肥，必須eat smart，一些看似輕盈和分量小的食物，並不一定低熱量，像雜莓穀物希臘乳酪和藍莓鬆餅，除了熱量高，更是營養價值低，連同飲品，你同事選的整份餐共有七百九十五卡，當中有二十八克脂肪，即五茶匙油。而你的蕎麥麵餐加冷麵汁，大大減低了脂肪和熱量，只有三百九十六卡路里和九克脂肪，即兩茶匙油。」我讚賞Jenny的選擇。

Jenny瞪大眼睛說道：「噢！想不到我這份午餐的熱量，竟比她的少接近一半！我只是記得你推介過，真的美味又飽肚！」

「慢跑一小時才消耗大約三百卡路里，若不小心選擇食物，即使一天跑兩小時，也很容易會食得『超額』，這就是不少人做很多運動，但體重也好像進入了平台期一樣的原因。」我頓一頓，續說：「減肥除了要製造熱量盈餘，另一重點是要夠飽肚。下次你來的時候，我再跟你介紹一種飲食法，可幫你實踐飽肚減肥。」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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