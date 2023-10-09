趁假期看了近排很多人追看的韓劇《Moving超異能族》。該劇由《屍戰朝鮮2》的導演朴仁濟執導，同名漫畫原作者姜草親自執筆，屬大製作。初看只出於好奇，皆因耗資五百億韓元製作，是《魷魚遊戲》的兩倍，且甫開播即成為收費串流影視平台有史以來總播放時數最長的韓國內容，故欲探究其吸引之處。

劇情講述一批有特殊異能的孩子，有能在空中漂浮和飛行的、有力大無窮的、有刀槍不入具有自我復元能力的、有能身體發電的等等，但他們上一代的父母（亦是異能人士）一直竭力隱藏孩子的超能力，為的是要保護他們，於是個個隱姓埋名躲在人群當中，於是上一代的異能人士都做着很普通的基層工作：開士多的、賣炸雞炸豬排的、洗頭的、揸巴士的。直至有天，首爾發生連串離奇謀殺案，有上一代的異能人士連環被殺，原來過去二十年，一直有人緊盯着這班異能人士及其孩子。

故事就這樣開始，異能人士竟然不是令人看得膩厭的美國式Marvel拯救世界的英雄腔調，而是需要竭力隱藏自己身份、過着基層、貧窮、恐懼的生活，令我無法不心癢癢地追看下去，究竟是甚麼原因呢？結果幾天內煲完。此劇節奏明快，每集到最後都有一個hook，令人想馬上追看下回如何分解，亦無拖拉婆媽情節，男女主角們個個賞心悅目，劇集甫推即成韓國十大人氣演員熱搜。飾演曉飛異能爸爸的趙寅成，高大有型，比當年拍《假如愛有天意》的青澀男生更添男人味，一眾有看過此劇的女性朋友坐埋一起，提到趙寅成俱一陣心花怒放的歡呼。

當然，此劇有些地方是屬韓國式重口味和戲劇化的情節，但若純粹為求娛樂，實不失為暫時到目前為止，今年韓劇佳作之一。至少，這樣的作品未必個個地方都可拍得出，因劇情牽涉描述南韓政壇的黑暗面，雖然純屬虛構，但現實世界裏，不是個個地方的官員都有這種自信，可容許虛構劇情呈現自己政府不美好的一面。