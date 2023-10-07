美官員應務實行事 誤判形勢代價沉重

我們剛度過完國慶74周年，市面一片熱鬧喜慶。不少國家也有發電祝賀，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在上周五（9月29日）發表聲明代表美國向中國人民祝賀。中美雙方看似友好，但很多商界人士卻擔心，美國會繼續打擊中國在世界舞台上的經濟發展。

同樣地，人們愈來愈關注美國對香港所持的姿態和潛在影響。美國參議院外交關係委員會7月通過了稱為《香港經濟貿易辦事處認證法案》，並將提交參議院全會審議。倘若該法案獲通過，將授權美國總統決定是否取消香港特區駐美國經濟貿易辦事處的特權豁免待遇，而我們在美國華盛頓、紐約和三藩市的3個經貿辦有可能會因此而要關閉。

西方媒體炒作氣球事件 卻未澄清

法案在今年2月中由參議員魯比奧（Marco Rubio）和默克利（Jeff Merkley）共同提出，在這之前的數星期發生了導致中美之間出現嚴重裂痕和緊張局勢的所謂中國氣球事件，布林肯取消了原定的北京之行。這個進入了北美上空的高空氣球，也被一些海外媒體稱為「中國間諜氣球」事件。

在氣球飛越阿拉斯加上空數天後，美國總統拜登（Joe Biden）下令出動F22戰機在南卡羅來納州海岸約6海里處擊落該氣球，之後美方打撈到一些氣球殘骸並送到情報機構實驗室進行分析，卻並沒有發現異常情況。

這單不幸的氣球事件，在當時引起了西方媒體的廣泛報道，在政界和不少民眾中引起了對中國的負面和惡意評論，進一步加深美國個別社會階層的反華和反亞裔人士情緒。

9月底退休的美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley），在退休前接受傳媒訪問指，經過調查，美情報局機構肯定該氣球並沒有在美國上空收集到情報，也沒有將任何情報傳回中國。有報道稱，該氣球高約200英尺、飛行高度約在6萬英尺，為氣象研究之用。米利指，相信氣球確實被風吹偏離了航綫，因為氣球飛行高度相當高且氣流強，這一強氣流讓氣球無法靠配置的發動機逆風移動。

氣球事件自一開始發生便被放大，更迅即成為國際媒體的焦點。

及後雖然米利已指出氣球並沒有收集情報，可是基於某些原因，媒體對他這番言論卻沒有像事件發生之初般大篇幅報道。傳媒似乎沒有興趣澄清事件，糾正不公義和不利的言論，也沒有興趣平息對中國的憤怒。在香港和相關地區應有必要對這事件和事實作更多報道。

看清真相 勿被共和黨強硬派利用

不幸地，「中國間諜氣球」的標籤將繼續成為不少人腦海中的印象，很少人能理解到事件的真相。

我們當然不希望事件會被美國共和黨強硬派不當利用，迫使拜登對中國採取任何形式的報復行動，任何類似的行動，也有可能損害香港與美國的關係和我們的特殊地位。期望美國官員能夠冷靜、端正、務實地行事，特別在中美地緣政治關係緊張的時期。一個不經意的錯誤或對情況的誤解、誤判，也可以導致嚴重後果，對每個人都不利。

事件也反映了西方媒體力量之大，在沒有合理依據之下，無論是有心或無意，靠推測就能發起煽動敵意的能力。只需要把故事炒作起來，帶動風向，就能吸引更多的媒體報道，卻忘記了要看清事實的真相。

▲ 今年2月發生了導致中美之間出現嚴重裂痕的所謂中國氣球事件，事後美軍澄清僅為氣象研究之用；作者認為在傳媒炒作下，很少人能理解到事件的真相。（路透社資料圖片）