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麥卡錫倒台 拜登更易穩住中美關係？

評論 2023/10/09

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美劇《紙牌屋》（House of Cards）第二季，美國內部權鬥牽動中美談判全局的劇情記憶猶新。如今十年快過，當年的神劇不再那麼神，因為現實的美國政治早就變得比劇情更光怪陸離。

美國三把手、眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）因共和黨內訌倒台，送上政治刺殺致命一擊的，卻是民主黨。

時值美國總統拜登（Joe Biden）希望與中國領導人會晤，穩住中美關係，民主黨此刻為共和黨燃燒火上加油，能否為自己創造更多空間落實政策？還是機關算盡太聰明，反為習拜會添阻？

我們都在見證歷史。麥卡錫1月經過4天15輪投票才勉強當選議長，是美國眾議院100年來，首次無法在新會期首天產生議長。麥卡錫當時為了獲得共和黨內極端派支持，答應了與魔鬼交易，同意將議員發起罷免議長動議的門檻，由全院半數降至1人。

魔鬼9個月後即來追數，麥卡錫成了美國史上首位遭罷免的眾議長！共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）不滿麥卡錫為「大花筒」拜登政府通過短期臨時撥款案，動議罷免麥卡錫。

共和黨極端派與民主黨 促成罷免

外界沒有想到的是，推翻美國三把手的動議，竟會如此輕易獲得通過。蓋茨等極端分子只佔共和黨少數，黨內主流都是支持麥卡錫的，共和黨主流只要加上少許民主黨人，就能殺掉罷免動議。連蓋茨自己事前也坦言，這是最可能的結果。

怎料一投票，反對罷免210票，贊成罷免共和黨8票，以及民主黨全數208票，合共216票，創造了歷史。

問題來了，民主黨為甚麼要接過蓋茨遞來的刀，幹掉麥卡錫？

麥卡錫雖是共和黨人，但好歹都主持眾議院提升了債限、通過了臨時預算，至今讓拜登避過了財政懸崖和政府停擺，似乎同民主黨有商有量。民主黨現為眾議院少數黨，是無法問鼎議長的，怎麼把麥卡錫這白手套用完即棄？

麥卡錫或許真的是走鋼索大師，只是一味講身份政治的今日美國最能把鋼索溶蝕，讓麥卡錫渣都不剩。

據美媒所述，民主黨人對麥卡錫的槽點還真不少，包括2021年國會遇襲案，麥卡錫先站出來指摘時任總統特朗普（Donald Trump）、要求調查，後來又跟對方修好、與調查對着幹；今年5月與拜登商定債限和預算，繼而受到共和黨內壓力反悔，最後削走一大筆撥款；9月先是表示投票決定是否啟動彈劾拜登程序，之後卻宣布調查已經展開，諸如此類，無法盡錄。

共和黨內極端派自然同樣十分不滿，結果最反民主黨的議員，今次竟與民主黨議員一同轟掉了麥卡錫。

彈劾小組失頭目 利拜登爭連任？

麥卡錫垮台，眾議院3個為彈劾調查拜登的小組就失去了頭目。民主黨現在或許爭到一些時間，可以為明年大選做更好部署，包括穩住中美關係。

近期中美關係新聞頗零碎，但來來去去重點只有一個：習拜會能否成事？

中美可謂都相當積極創造條件。美媒再次傳出，中共中央政治局委員、中央外事辦公室主任王毅月內訪美。除此以外，中美據報亦正協商安排中國國務院副總理何立峰訪美，為中美元首可能於11月三藩市APEC會議間雙邊會晤做準備。

與此同時，美國參議院多數派（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）證實，上周末起率另外5名參議員訪問中日韓。中國外交部表示歡迎，希望此訪增進美國國會客觀了解中國。從美國老牌對華鷹派議員舒默訪華，及中方「歡迎」可見，中美雙方都正密鑼緊鼓為習拜會鋪路。相比之下，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月只是在「中美雙方商定」下訪華，冰冷得多。

拜需對華設「護欄」 又不能「軟弱」

中美現階段客觀上都有促成元首會面、穩定兩國關係的需求。美國正快速步入明年大選周期，政客為了拉票爭相攻擊中國的力度只會有增無減，尋求連任的拜登現時需與中方設立「護欄」，盡可能減少衝擊兩國關係的並防止意外。

中國則正在想方設法穩定經濟表現、恢復市場信心，以及應對供應鏈格局變化，若然沒有穩定可控的中美關係與外部環境，任何措施都恐會事倍功半。穩住美國更大大有助穩住歐盟與日韓，減輕許多政經壓力。

不過，中美分又分不開、合又合不來，不利習拜會成事的因素仍然不時發作。尤其拜登不能對內顯得對華「軟弱」，美方上周就以芬太尼議題為由制裁一些中方實體，又準備進一步收緊芯片出口管制。

當然還有房間裏的大象：美方是否邀請香港特首出席APEC會議？華府現在迫切需要找到一塊下台階，一個可以把反對派噪音壓下去的理由（盡主辦國義務不就很足夠？）。

如今民主黨讓共和黨火燒後欄，拜登政府的任務會否變易一點？也真的不好說。

新眾議長恐更強硬 習拜會或添阻

一方面，美國身份政治氛圍愈來愈濃，走中庸之道兩邊討好愈來愈難，這對拜登試圖在選舉內政、對華外交之間取得平衡不是好事。共和黨會選出誰接任眾議長也是個巨大變數，此人會否如麥卡錫般同民主黨有得商量？還是更大概率會比麥卡錫強硬？

另一方面，麥卡錫倒台前，為華府通過了45天臨時撥款，期限11月17日屆滿。這次預算拉扯絕對可能一如既往，不到最後一刻不會有結果，如果有結果的話。APEC峰會幾時舉行？11月15至17日。拜登記住到時不要像5月爽約美日澳印峰會、太平洋島國峰會那樣，一次過放20國「飛機」！

還有比神劇更神的劇情。上次共和黨出亂子，幾乎選不出議長，拜登政府就在準備布林肯春節訪華，結果非但布林肯來不成，美方還示範了如何用F-22獵殺氣球，讓這隱形戰機服役18年終於有第一次「空戰勝利」。現在共和黨更亂了，民主黨能確保自己不會還要亂才好！

麥卡錫成了美國史上首位遭罷免的眾議長，而民主黨此刻能否創造更多空間落實政策，讓拜登政府的任務變易一點，也真的不好說。（路透社資料圖片）

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外廣角鏡

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