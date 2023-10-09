俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」

通訊軟件程式WhatsApp的用戶群數量龐大，成不少黑客、私人組織，甚至是政府組織的熱門目標，利用其安全漏洞進行網絡攻擊。據外媒《TechCrunch》報道，這些WhatsApp安全漏洞——「零日漏洞

...