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俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」

行政人員版 2023/10/09

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通訊軟件程式WhatsApp的用戶群數量龐大，成不少黑客、私人組織，甚至是政府組織的熱門目標，利用其安全漏洞進行網絡攻擊。據外媒《TechCrunch》報道，這些WhatsApp安全漏洞——「零日漏洞

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欄名 : 科技新知

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