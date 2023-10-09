俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 行政人員版 2023/10/09 分享： 分享： 通訊軟件程式WhatsApp的用戶群數量龐大，成不少黑客、私人組織，甚至是政府組織的熱門目標，利用其安全漏洞進行網絡攻擊。據外媒《TechCrunch》報道，這些WhatsApp安全漏洞——「零日漏洞 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 今日 Sony影視服務 登陸PS4及PS5 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 2023/10/06 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 烏克蘭研隱身斗篷 阻隔熱輻射避無人機探測 2023/10/06 烏克蘭研隱身斗篷 阻隔熱輻射避無人機探測 Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS 2023/10/05 Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs 2023/10/05 Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs 俄羅斯 黑客 Android WhatsApp iOS 美元