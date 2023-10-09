Sony影視服務 登陸PS4及PS5 行政人員版 2023/10/09 分享： 分享： Sony表示，Sony Pictures Core（原名為Bravia Core）影視服務在PS4、PS5遊戲主機上正式推出，讓PS4、PS5玩家可以透過遊戲主機睇戲。 官方網誌指出，PS4或PS5上註 ... 答問題贏走「辛．麻辣鴨腿湯米線套餐」一套三份（價值$171）詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 今日 俄企願付1.6億 購WhatsApp「零日漏洞」 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 2023/10/06 Apple Watch S9 與 Ultra 2 加入 Double Tap 功能 烏克蘭研隱身斗篷 阻隔熱輻射避無人機探測 2023/10/06 烏克蘭研隱身斗篷 阻隔熱輻射避無人機探測 Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS 2023/10/05 Gmail Reactions新功能 先登陸Android再予iOS Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs 2023/10/05 Zoom推文書處理軟件 AI工具支援Zoom Docs 電影 Sony PlayStation 遊戲主機