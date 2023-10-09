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Sony影視服務 登陸PS4及PS5

行政人員版 2023/10/09

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Sony表示，Sony Pictures Core（原名為Bravia Core）影視服務在PS4、PS5遊戲主機上正式推出，讓PS4、PS5玩家可以透過遊戲主機睇戲。

官方網誌指出，PS4或PS5上註

...

欄名 : 科技新知

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