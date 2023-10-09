「超級黃金周」 給香港帶來了甚麼？

剛剛過去的中秋國慶黃金周歷時8天，被稱為「超級黃金周」，也是疫情過後最具含金量的一個黃金周。

10月7日，特區政府發言人表示，9月29日至10月6日期間，內地訪港遊客人次達110萬，平均每日約14萬，較今年五一黃金周高約1成；與疫前比較，約為2017至2019年國慶黃金周的約85%。

據旅發局統計資料，訪港內地旅客中約45%為過夜旅客，與2017年至2018年的十一黃金周假期相近。長假期間，本港酒店整體入住率達90%，達到預期。

香港各界十分看重此次黃金周。黃金周期間，本港的大型活動和特色景點成為吸引內地遊客的新亮點，零售有增長，但弱於預期，折射出內地遊客「口味」的變化。總體來看，香港的節慶活動和消費復甦釋放出和諧發展的積極訊號，令人欣慰！

節慶活動「吸睛」 政府運籌成功

本次黃金周，香港的大型活動尤其引人注目--

10月1日，在維多利亞港舉辦的國慶煙花滙演吸引約43萬人次欣賞。璀璨的煙火，照亮了維港兩岸；綻放的笑臉，釋放出內心的喜悅；湧動的人潮，展現出香港的魅力。那個世人熟知的盛事之都、好客之城又回來了！

在黃金周前就已啟動的兩大活動同樣成為吸引遊客的「強磁場」。9月23日至10月2日在維多利亞公園舉辦的「癸卯年中秋綵燈會」吸引約20萬人次參觀；9月28日至30日舉辦的大坑舞火龍吸引約4.8萬人次參與。

此前，特區政府提出振興「夜經濟」。筆者曾記得，今年8月13日，財政司司長陳茂波在其網絡隨筆中指出，私人消費和訪港旅遊業預計仍是下半年的主要增長動力，短期還要與業界合力把香港的夜市搞活搞旺，保持復甦動力。

筆者非常認同財爺的觀點，曾經撰文表示：「香港欲搞活搞好夜市，亦須為夜市注入文化因子。應該把各種高端的會展、文化巡遊、大型演唱會等活動，與發展夜市結合起來，經濟搭台，文化賦能，令香港夜市更具『國際範』和『香港味』。」

許多人把「夜經濟」理解為「食」，其實，「食」僅是載體之一，應該透過表演、文創、體驗、展覽等諸多活動和載體，把香港文化特色展現出來。文化才是「夜經濟」的魂。只要我們找到「魂」，「夜經濟」就能興旺、持久。

文化體驗變熱 「買買買」降溫

從這次黃金周來看，大型節慶活動成功吸引遊客，證明特區政府幾個月來運籌成功。這啟示我們，香港應在做大做靚「盛事之都」品牌上持續用力。明年香港將舉辦演藝博覽、粵港澳大灣區文化藝術節等活動，特區政府應以此為契機，提升大型文化活動對旅遊的帶動力，吸引更多遊客「踩」着大型活動的「節奏」前來香港。

本次黃金周，香港的文化景點成為內地遊客趨之若鶩的「打卡地」。在西九文化區、海洋公園、香港迪士尼樂園等地，遊客排起長龍。體現出香港的文化特色具有很強的吸引力。

除了景區，本港的有些街區同樣令內地遊客迷戀。這些街區的名字，曾出現在香港電影當中，成龍、劉德華、周潤發、梅艷芳等影星的名字也與某些街區聯繫在一起，早就被內地遊客熟知。這說明，「香港故事」其實在內地有很大影響力，盤活用好這些文化資源，也是打好「文化牌」的一個出路。

在「文化遊」熱起來的同時，「購物遊」卻在降溫，那種名店門前排隊、商城裏面「血拼」的火爆場景已經不再。變化的背後有兩個主要原因。其一，內地遊客購物的渠道多元，而且由於網絡支付和物流配送發展很快，內地購物便利化優於香港，加上內地的消費者權益保護做得愈來愈好，購物環境大大改善，香港作為「購物天堂」對內地遊客的吸引力在衰減。其二，內地來港遊客結構發生了變化。據旅監局登記資料顯示，國慶黃金周共有約780個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約26,800，人數佔2%。「跟團遊」的群體主要是中老年人，「自由行」大多是年輕人。可見，來港遊客中的年輕人愈來愈多。

年輕人更喜歡沉浸式的體驗遊、深度遊，感受香港這座城市的文化魅力。這提醒我們，應該瞄準年輕人的興趣設計更多新的旅遊產品。

特區政府發言人介紹，黃金周期間，旅監局沒有收到任何有關威逼購物的投訴，本港也沒有發現對內地遊客不友好的新聞。由於人手緊缺，本港確有一些食肆、酒店有服務不周到的情況，但整體來看，社會和諧有序。

回首疫情之前，由於反中亂港勢力攪局，內地人來港旅遊經常受到歧視，有些負面事件被無限放大，嚴重影響香港和內地民眾之間的感情。2019年國慶黃金周期間，正值香港「黑暴」肆虐，原本來港的內地遊客就大幅下降，即使冒險而來的，也處處受到不友好待遇，說普通話都變得非常危險，還出現暴徒當街追打內地遊客的惡性事件。

來港遊客如潮 社會秩序井然

香港地域狹小，短短幾天接待這麼多遊客，城市變得異常擁擠，部分市民出現不滿情緒是可以理解的。但凡事不能兩全，既想賺錢，又要清靜，世上哪有這等好事？再看看泰國等東南亞國家對待中國遊客的熱情，香港要與其他地區競爭內地客源，不轉變態度怎麼行呢？

這個黃金周，無論是在風光如畫的維港兩岸，還是在尖沙咀、銅鑼灣等熙熙攘攘的地段，香港市民的友好、包容的態度，與疫情之前的情形相比，天淵之別，是一個巨大進步，值得點讚！

這個黃金周，香港旅遊市場的熱度達到了預期，但若與內地旅遊的火爆場景相比，仍可看到不小差距。長假期間，內地來港遊客約2017至2019年國慶黃金周的約85%。而內地情況是：全國共有8.26億人次出遊，超過2019年的7.82億人次；實現國內旅遊收入7,534.3億元人民幣，較2019年增長1.5%。

港旅遊空間大 灣區聯手成出路

內地來港遊客尚未恢復到疫情水平，消費更與疫前有較大差距，有人稱「丁財未能同步」。而內地旅遊市場「丁財兩旺」，二者形成鮮明對比。原因何在？有人認為，香港航空運力不足、人手不足導致服務質量不高、對內地宣介不夠等等。依筆者之見，這些原因都存在，但最重要的是，這些年來香港歧視內地人的事件不少，傷害內地民眾的感情。是否安排「香港遊」？許多人還處於觀望之中。香港應想辦法盡快消除這些不良印象，以實實在在的行動，讓內地民眾看到真誠好客的香港。

此外，今年以來，香港市民北上深圳、廣州消費成為潮流，這提示我們深圳、廣州等地吸引遊客有過人之處，值得香港學習借鑑。若從大灣區的大局看，香港應與大灣區城市聯手做大旅遊市場。

統計顯示，黃金周期間，粵港澳大灣區核心機場（含廣州白雲機場、深圳寶安機場、珠海金灣機場、香港機場、澳門機場）實際執行客運航班量2.7萬班次，雖然較去年同期增長87%，但較2019年還是下降7%。

以上數據說明，大灣區旅遊還未恢復到疫前水平，倘粵港澳三地聯手，可把旅遊市場的蛋糕做大。日前，公安部、國家移民管理局宣布實施區域性入境免簽政策，容許在港澳地區的外國人組團免簽入境廣東省，最長可免簽6天，香港應和大灣區城市一起研究做大旅遊市場的策略，用好用足這一政策。

「超級黃金周」令香港總結和思考的不止以上內容，但有一點是肯定的，那就是香港的活力已經恢復，香港的「復常之旅」一路通暢。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍今年4月來港考察調研時指出：「香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂，來自世界各地的投資者在這裏創造了一個個奇迹，一個繁榮穩定的香港對大家是最有利的，你們的付出必將得到豐厚回報。」這個黃金周，我們欣喜地看到，一個安寧和諧的香港，已經體現出活力和魅力，這正是豐厚的回報。香港的未來值得期待！

▲ 剛剛過去的十一黃金周，內地訪港遊客人次達110萬，而香港的文化景點成為內地客趨之若鶩的「打卡地」，包括重辦的大坑舞火龍。（資料圖片）